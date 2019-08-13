Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеля

Светлана Лобода отправилась отдыхать в Рим и устроила себе своеобразные каникулы. Украинская певица решила порадовать фанатов новыми фотографиями, а также блеснуть своей растяжкой. Правда, не все поклонники оценили акробатику исполнительницы, некоторые из них пристыдили артистку, написав, что она задрала ноги, совсем не там, где надо. Снимок Лобода опубликовала в Instagram.

Звезда предложила подписчикам выбрать лучшую фотографию из двух представленных ею.

"1 или 2", - кокетливо спросила она.

Фото: Светлана Лобода в Риме (instagram.com/lobodaofficial)

Многие подписчики отметили, что на растяжку, например, балерины Волочковой, Лобода не претендует. Интересно, что российская певица Анита Цой написала комментарий, что Светлана - совсем не Волочкова.

М-да...Не Волочкова.

Еще бы на купол залезла.

Я думал, это Волочкова.

А на счет храмов. Не Лобода гостиницу там устроила. Ничего противоречащего не вижу. Прекрасное Божье творение следит за данной Богом красотой.

Как раз на фоне религиозной Стеллы ноги задирать.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода вовсю наслаждается ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода проводит более, чем насыщенные дни. Исполнительница ходит по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии.

Также до этого Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила бесконечными ногами