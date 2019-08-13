Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю

Світлана Лобода вирішила продемонструвати своїм фанатам розтяжку, але не всі це оцінили
Світлана Лобода вирушила відпочивати в Рим і влаштувала собі своєрідні канікули. Українська співачка вирішила порадувати фанатів новими фотографіями, а також блиснути своєю розтяжкою. Правда, не всі шанувальники оцінили акробатику виконавиці, деякі з них присоромили артистку, написавши, що вона задерла ноги, зовсім не там, де треба. Знімок Лобода опублікувала в Instagram.
Зірка запропонувала користувачам вибрати кращу фотографію з двох поданих нею.
"1 або 2", - кокетливо запитала вона.
Багато підписників зазначили, що на розтяжку, наприклад, балерини Волочкової, Лобода не претендує. Цікаво, що російська співачка Аніта Цой написала коментар, що Світлана - зовсім не Волочкова.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолоджується яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода проводить більше, ніж насичені дні. Виконавиця ходить по магазинах, тусовок, звичайно ж, на екскурсії.
Також до цього Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами