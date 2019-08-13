Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю

Світлана Лобода вирушила відпочивати в Рим і влаштувала собі своєрідні канікули. Українська співачка вирішила порадувати фанатів новими фотографіями, а також блиснути своєю розтяжкою. Правда, не всі шанувальники оцінили акробатику виконавиці, деякі з них присоромили артистку, написавши, що вона задерла ноги, зовсім не там, де треба. Знімок Лобода опублікувала в Instagram.

Зірка запропонувала користувачам вибрати кращу фотографію з двох поданих нею.

"1 або 2", - кокетливо запитала вона.

Фото: Світлана Лобода в Римі (instagram.com/lobodaofficial)

Багато підписників зазначили, що на розтяжку, наприклад, балерини Волочкової, Лобода не претендує. Цікаво, що російська співачка Аніта Цой написала коментар, що Світлана - зовсім не Волочкова.

М-да...Не Волочкова.

Ще б на купол залізла.

Я думав, це Волочкова.

А на рахунок храмів. Не Лобода готель там влаштувала. Нічого суперечить не бачу. Прекрасне Боже творіння стежить за даною Богом красою.

якраз на тлі релігійної Стели ноги задирати.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолоджується яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода проводить більше, ніж насичені дні. Виконавиця ходить по магазинах, тусовок, звичайно ж, на екскурсії.

Також до цього Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами