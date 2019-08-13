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Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеля

STYLERПерсоны    13.08.2019 - 08:28
Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеля
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода решила продемонстрировать своим фанатам растяжку, но не все это оценили

Светлана Лобода отправилась отдыхать в Рим и устроила себе своеобразные каникулы. Украинская певица решила порадовать фанатов новыми фотографиями, а также блеснуть своей растяжкой. Правда, не все поклонники оценили акробатику исполнительницы, некоторые из них пристыдили артистку, написав, что она задрала ноги, совсем не там, где надо. Снимок Лобода опубликовала в Instagram.

Звезда предложила подписчикам выбрать лучшую фотографию из двух представленных ею.

"1 или 2",  - кокетливо спросила она.

Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеляФото: Светлана Лобода в Риме (instagram.com/lobodaofficial)

Многие подписчики отметили, что на растяжку, например, балерины Волочковой, Лобода не претендует. Интересно, что российская певица Анита Цой написала комментарий, что Светлана - совсем не Волочкова.

  • М-да...Не Волочкова.
  • Еще бы на купол залезла.
  • Я думал, это Волочкова.
  • А на счет храмов. Не Лобода гостиницу там устроила. Ничего противоречащего не вижу. Прекрасное Божье творение следит за данной Богом красотой.
  • Как раз на фоне религиозной Стеллы ноги задирать.

Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеля

Еще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеляЕще бы на купол залезла: Лобода в белье устроила разминку на балконе римского отеля

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Как мы ранее писали, Светлана Лобода вовсю наслаждается ярким отдыхом в Риме, куда певица прибыла на днях. При этом в итальянском городе Лобода проводит более, чем насыщенные дни. Исполнительница ходит по магазинам, тусовкам, конечно же, на экскурсии. 

Также до этого Лобода в коротком платье от BALMAIN восхитила  бесконечными ногами

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