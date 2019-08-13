ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю

STYLERПерсони    13.08.2019 - 08:28
Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода вирішила продемонструвати своїм фанатам розтяжку, але не всі це оцінили

Світлана Лобода вирушила відпочивати в Рим і влаштувала собі своєрідні канікули. Українська співачка вирішила порадувати фанатів новими фотографіями, а також блиснути своєю розтяжкою. Правда, не всі шанувальники оцінили акробатику виконавиці, деякі з них присоромили артистку, написавши, що вона задерла ноги, зовсім не там, де треба. Знімок Лобода опублікувала в Instagram.

Зірка запропонувала користувачам вибрати кращу фотографію з двох поданих нею.

"1 або 2", - кокетливо запитала вона.

Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелюФото: Світлана Лобода в Римі (instagram.com/lobodaofficial)

Багато підписників зазначили, що на розтяжку, наприклад, балерини Волочкової, Лобода не претендує. Цікаво, що російська співачка Аніта Цой написала коментар, що Світлана - зовсім не Волочкова.

  • М-да...Не Волочкова.
  • Ще б на купол залізла.
  • Я думав, це Волочкова.
  • А на рахунок храмів. Не Лобода готель там влаштувала. Нічого суперечить не бачу. Прекрасне Боже творіння стежить за даною Богом красою.
  • якраз на тлі релігійної Стели ноги задирати.

Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю

Ще б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелюЩе б на купол залізла: Лобода в білизні влаштувала розминку на балконі римського готелю

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Як ми раніше писали, Світлана Лобода щосили насолоджується яскравим відпочинком в Римі, куди співачка прибула на днях. При цьому в італійському місті Лобода проводить більше, ніж насичені дні. Виконавиця ходить по магазинах, тусовок, звичайно ж, на екскурсії.

Також до цього Лобода в короткій сукні від BALMAIN захопила нескінченними ногами

"Хочу побачити фільм з вами": Лобода вразила новим талантом під час прогулянки в Римі (відео) Тримайся мене, дитинко: Лободу запідозрили в романі з жінкою
Новини України Лобода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся