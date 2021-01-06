В ЕС назвали тройку самых инновационных компаний

Европейская комиссия назвала тройку самых инновационных компаний (twitter.com)

Третье место в рейтинге инвестиций в промышленные исследования ЕС занимает Huawei

Европейская комиссия назвала тройку самых инновационных компаний. Таблица инвестиций в промышленные исследования и разработки ЕС за 2020 год оценивает уровни инвестиций в исследования 2 500 компаний по всему миру, которые составляют 90% мировых НИОКР, финансируемых бизнесом. Отчет подготовлен Объединенным исследовательским центром ЕС (JRC).

Третье место в рейтинге инвестиций в промышленные исследования ЕС 2020 года занимает Huawei. Для компании это скачок на два места по сравнению с прошлым годом, когда компания заняла 5-е место в рейтинге инвестиций в промышленные исследования и разработки ЕС по 2019 год.

"ЕС подтверждает, что Huawei теперь входит в тройку ведущих глобальных инновационных компаний. Чтобы сохранить европейский образ жизни для будущих поколений, Европе необходимо будет использовать лучшие технологии и инновации. Компания Huawei готова объединяться с Европой для совместного светлого будущего", - сказал главный представитель Huawei в учреждениях ЕС Абрахам Лю.

Большая часть глобальных исследований Huawei производится в Европе. Huawei открыла свой первый исследовательский центр в Швеции в 2000 году. Сегодня благодаря партнерским отношениям с более чем 150 европейскими университетами Huawei прочно вошла в экосистему исследований ИКТ в Европе.

Huawei считает, что международное сотрудничество в области исследований повышает конкурентоспособность ЕС и способствует улучшению последствий изменения климата, тем самым оказывая стратегическую поддержку Европейским зелёным соглашениям.

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности "Хуавей Украина" охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.