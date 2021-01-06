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В ЕС назвали трійку найбільш інноваційних компаній

Київ, Середа 06 січня 2021 17:01
В ЕС назвали трійку найбільш інноваційних компаній
Європейська комісія назвала трійку найбільш інноваційних компаній (twitter.com)
Автор: Styler

Третє місце в рейтингу інвестицій у промислові дослідження ЄС посідає Huawei

Європейська комісія назвала трійку найбільш інноваційних компаній. Таблиця інвестицій у промислові дослідження і розробки ЄС за 2020 рік оцінює рівні інвестицій у дослідження 2 500 компаній по всьому світу, які становлять 90% світових НДДКР, що фінансуються бізнесом. Звіт підготовлений Об'єднаним дослідницьким центром ЄС (JRC).

Третє місце в рейтингу інвестицій у промислові дослідження ЄС 2020 року посідає Huawei. Для компанії це стрибок на два місця у порівнянні з минулим роком, коли компанія посіла 5-те місце в рейтингу інвестицій у промислові дослідження і розробки ЄС за 2019 рік.

"ЄС підтверджує, що Huawei тепер входить у трійку провідних інноваційних глобальних компаній. Щоб зберегти європейський спосіб життя для майбутніх поколінь, Європі необхідно буде використовувати найкращі технології та інновації. Компанія Huawei готова об'єднатися з Європою для спільного світлого майбутнього", - сказав головний представник Huawei в установах ЄС Абрахам Лю.

Велика частина глобальних досліджень Huawei проводиться в Європі. Huawei відкрила свій перший дослідний центр у Швеції у 2000 році. Сьогодні завдяки партнерським відносинам із більш ніж 150 європейськими університетами Huawei міцно увійшла в екосистему досліджень ІКТ в Європі.

Huawei вважає, що міжнародне співробітництво в галузі досліджень підвищує конкурентоспроможність ЄС і сприяє пом'якшенню наслідків зміни клімату, тим самим надаючи стратегічну підтримку Європейській зеленій угоді.

Huawei є провідним світовим постачальником інфраструктури інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ), а також інтелектуальних пристроїв.

В Україні компанія Huawei здійснює свою діяльність з 2000 року. Стратегія соціальної відповідальності "Хуавей Україна" охоплює чотири напрями: освіта, охорона здоров’я, захист довкілля, розвиток.

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