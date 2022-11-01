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Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

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Вівторок 01 листопада 2022 13:15
Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак та актор Бен Аффлек (president gov ua)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову в режимі відеозв'язку з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Єрмак подякував йому за підтримку України, яка вже понад вісім місяців захищає свою свободу й незалежність у війні з російськими окупантами.

Єрмак обговорив з Беном Аффлеком підтримку України у світі

Керівник Офісу глави держави також наголосив, що сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до того, що відбувається в нашій країні. Зокрема, цьому можуть сприяти відомі особистості, які досягли успіху завдяки своєму таланту і популярні в усіх частинах світу.

Єрмак обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України та її громадян у час цих важких випробувань.

Він також запросив актора й режисера за можливості відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі була у Львові на запрошення Андрія Єрмака.

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Андрій Єрмак Бен Аффлек Вторгнення Росії до України