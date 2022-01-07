В Украине открыто продают книги Гитлера: оказывается, они не запрещены

Детали скандала

Елена сообщила, что в набор входит три книги и все они антисемитского характера. Среди них "Международное еврейство" Генри Форда и "Крысолюди" Орея Волота.

Блогер опубликовала скриншоты с сайта магазина, но позже Эпицентр удалил набор из продажи. Он стоил 1499 гривен.

"Если вам нужны подарки на Рождество, то Эпицентр К любезно предоставит вам возможность купить комплект таких книжечек. Ведь книга – это же лучший подарок, это всем известно, конечно", – написала Монова.

В Эпицентре продавали набор из трех книг антисемитского характера (фото: facebook.com/monovaolena)

Напомним, что "Майн кампф" - это автобиографическая книга лидера нацистской партии Адольфа Гитлера. В своей работе Гитлер описывает процесс своего становления антисемитом, излагает свои политические убеждения и планы на будущее Германии.

Автор Орей Волот в своем произведении "Крысолюди" во всех бедах человечества винит евреев, отыскивая этому доказательства и приводя аргументы. Скорее всего это псевдоним писателя.

Книги продаются везде

Отметим, что эти книги не запрещены в Украине, хотя попытка это сделать была, но она провалилась.

Книга Адольфа Гитлера, к слову, продается и в других известных магазинах. В книгарне "Є" тоже есть в наличии, также на Prom.ua продается много такой литературы.

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