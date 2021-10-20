Еврейская конфедерация Украины призвала начать применять закон о противодействии антисемитизму

В связи с инцидентом с признаками проявления антисемитизма, случившимся 14 октября в Киеве во время подготовки к Маршу Нации, Еврейская конфедерация Украины призвала правоохранительные органы применить к правонарушителю действие недавно принятого закона о предотвращении и противодействии антисемитизму . Речь идет о публичном высказывании одного из участников марша, Кахабера Кардавы, который, как пишет ЕКУ, "выкрикнул лозунг безоговорочно антисемитского содержания".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕКУ.

В новом законе, принятом Верховной Радой в конце сентября, дается международно признанное определение антисемитизма. Его проявлениями, среди прочего, считаются: призыв к убийству евреев, сокрытие или оправдание их убийства, высказывание ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, изготовление и распространение любых материалов с антисемитскими высказываниями.

Нормы закона предусматривают за подобные действия наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

"Считаем, что подобного рода правонарушение подпадает под действие Закона о предотвращении и противодействии антисемитизму, принятого накануне Верховной Радой. Международно признанное определение антисемитизма, принятое Украиной, дает правоохранительным органам основание признать публичное высказывание Кардавы разжигающим межнациональную ненависть и привлечь правонарушителя к ответственности в соответствии с законом", - говорится в заявлении Еврейской Конфедерации Украины.

Кроме этого, ЕКУ обращает также внимание на совпадение во времени высказывания Кардавы и выхода статьи экс-президента РФ Дмитрия Медведева. В ней, как пишет ЕКУ, "он затронул происхождение президента Украины Владимира Зеленского: "нынешний президент этой измученной страны - человек определенных этнических корней".

В связи с этим ЕКУ призывает также политических деятелей не прибегать к антисемитской риторике и ксенофобским высказываниям вообще, которые впоследствии могут быть использованы как инструмент влияния на общественные настроения и направлены против представителей любой национальности.

"Еврейская конфедерация Украины решительно выступает за пресечение любых проявлений антисемитизма и ненависти к представителям других национальностей, населяющих Украину", - заявили в ЕКУ.