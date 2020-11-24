"Эпицентр" попал в скандал: как за 40 минут три раза пробить дно

В сети раскритиковали "Эпицентр" из-за ненадлежащего отношения к клиентам в карантин выходного дня. О неприятной ситуации, которая произошла на днях, рассказал известный киевский организатор Леонард Григорьев на своей странице в Facebook.

"Эпицентр" - вы дно! Да, надо, да срочно, пришлось делать еще вчера онлайн заказ. Сегодня поехал забирать. Паркуюсь, одеваю маску, захожу в двери, холл... Очередь в холе человек 40-50 (в закрытом помещении, конечно, это лучше, чем рынок на открытом воздухе, ладно х*р с ним). Стоит парень в центре людей — температуру меряет. То есть, стоит себе в халате парень, а вокруг него люди… Дальше (как потом эти люди и сказали) нужно взять талончик. Талончик, мать его, электронной очереди. То есть, не порядок живой очереди (пришел, сказал номер заказа и тебе его вынесли, а пришел – и жди, пока его еще 20 минут будут искать по электронной очереди). Ок, иду к терминалу, и бумага в этом терминале – закончилась", - написал киевлянин.

Но на этом, как оказалось, проблемы не закончились.

"Ок, есть номер на табло (запомнил, 185). Жду еще 20 минут. Называют номер, подхожу, выдают, оплата картой.

- Назовите номер заказа!

- Что!? На*рена я вводил этот же номер заказа в терминале?

- У вас нет талончика, надо сверить.

Как за 40 минут три раза пробить дно, расскажет и покажет — Эпицентр", - в сердцах сказал Леонард.

При этом он также обратился к министру Максиму Степанову.

"А смысл в таком вот "выходном" для всех, если и дальше через ж*пу?! Дайте людям нормально работать, а не заниматься х*рней... И да, мне до ближайшего рынка 5 минут, а в "Эпицентр" - 15 минут на машине", - резюмировал Григорьев.

Скриншот поста

Отметим, что сотрудники "Эпицентра" под публикацией попросили "уточнить номер заказа, для детального рассмотрения ситуации". Но их просьба, судя по всему, осталась проигнорирована.

Тем временем в комментариях к посту юзеры указывают и на другие проблемы, которые возникают вокруг работы этого ТЦ.

"Во всю трубят, как безопасность важна, а сотрудники спокойно ходят с масками на подбородках и кашляют. Чувака в халате с термометром можно вообще назвать аниматором. Тыкает этим термометром, не всегда попадает на руку даже, а если и попадет - не смотрит на него", - написал Владислав Кудрик.

К слову, некоторые юзеры считают: "это не дно, а отражение обычной украинской реальности...".

Напомним, ранее мы писали о том, что правоохранители закрыли один из "Эпицентров" в Киеве, который работал в выходной.