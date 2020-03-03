Епіцентр коронавірусу: активіст з гумором розповів про ситуацію в Чернівцях

В мережі висміяли паніку щодо коронавірусу в Чернівцях (коллаж РБК-Україна)

Коронавірус в Чернівцях "позачиняв" магазини, банки і аптеки, а вода і світло - по графіку

Коронавірус в Україні вже змушує панікувати тисячі жителів не лише Чернівців, а й інших регіонів нашої країни. Користувачі мережі побоюються, що COVID-19 з блискавичною швидкістю розповсюдиться по усім містам. А це, гадають деякі "диванні експерти", спричинить хаос і дефіцит товарів. Дехто вже навіть припускає, що через коронавірус в Україні можуть ввести надзвичайний стан.

Такі безпідставні побоювання у своєму Facebook висміяв житель Чернівців, керівник Центру стерилізації тварин і активіст Артем Жук, який знаходиться у самісінькому "епіцентрі розповсюдження коронавірусу". Він вирішив розвіяти паніку і доповів оперативну ситуацію з міста, де знаходиться перший хворий на COVID-19 чоловік в країні.

"Полиці в супермаркетах порожні, за одну годину винесли все, що було. Кілометрові черги. На виїздах з міста облаштовані воєнізовані блокпости, у разі, якщо ви відмовляєтесь виміряти температуру - стріляють на ураження. На вулицях видно поодиноких людей і автомобілі, звучать сирени, курсують озброєнні патрулі. Міська влада заборонила виходити з дому - банки, аптеки, магазини не працюють, вода і світло по графіку - 1 година в день. Інфіковані безслідно зникають, а на міському могильнику видніється густий димок. Тримаю в курсі", - написав він.

В коментарях люди тішаться з того, як дотепно Артем розвіює паніку щодо коронавірусу в Україні.

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Скриншот поста (facebook.com/artem.ketchup)

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