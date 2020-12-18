Епифаний сделал заявление о "волшебной" шляпе на елке в Киеве

С новогодней елки в Киеве 17 декабря убрали так называемую сказочную шляпу и заменили ее восьмиугольной звездой. Это сделали после скандала в соцсетях, которое вызвало предыдущее украшение. Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний рассказал, почему же все-таки вместо шляпы повесили Вифлеемскую звезду.

"Перед древней Софией зажигают новогоднюю елку. И традиционно, что каждый год на верхушке размещали звезду, которая символизирует Вифлеемскую звезду. Свет мира, который приходит в мир. А в этом году общество увидело другой символ, не традиционный символ. И мы как церковь уже отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры", - рассказал Епифаний "Радио Свобода".

По словам главы ПЦУ, церковь отреагировала на такие споры между людьми.

"Мы отреагировали, когда увидели, что в обществе назрели споры. И такие споры довольно веские. И поэтому мы как церковь вынуждены были выразить свою четкую позицию, что нужно следовать традициям, а если кто-то желает изменить эти традиции, то, пожалуйста, накануне надо было устроить какое-то обсуждение всенародное, или хотя бы на уровне города Киева. Этого не было", - рассказал Епифаний.

Священнослужитель отметил, что надеется, что организаторы осознали свою ошибку и в будущем ее не повторят.

Как мы ранее писали, в Киеве новогодняя елка на Софийской площади поменяла свой стиль.