Єпіфаній зробив заяву про "чарівний" капелюх на ялинці в Києві

З новорічної ялинки у Києві 17 грудня прибрали так званий казковий капелюх і замінили його восьмикутною зіркою. Це зробили після скандалу в соцмережах, який викликала попередня прикраса. Предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній розповів, чому ж все-таки замість капелюха повісили Віфлеємську зірку.

"Перед стародавньою Софією запалюють новорічну ялинку. І традиційно, що кожен рік на верхівці розміщували зірку, яка символізує Віфлеємську зірку. Світло світу, який приходить у світ. А в цьому році суспільство побачило інший символ, не традиційний символ. І ми як церква вже відреагували, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки", - розповів Епіфаній "Радіо Свобода".

За словами голови ПЦУ, церква відреагувала на такі суперечки між людьми.

"Ми відреагували, коли побачили, що в суспільстві назріли суперечки. І такі спори досить вагомі. І тому ми як церква змушені були висловити свою чітку позицію, що потрібно слідувати традиціям, а якщо хтось бажає змінити ці традиції, то, будь ласка, напередодні треба було влаштувати якесь всенародне обговорення, або хоча б на рівні міста Києва. Цього не було", - розповів Єпіфаній.

Священнослужитель зазначив, що сподівається, що організатори зрозуміли свою помилку і в майбутньому її не повторять.

Як ми раніше писали, в Києві новорічна ялинка на Софійській площі змінила свій стиль.