Епифаний рассказал, как побороть страх в условиях военной агрессии со стороны России

Глава ПЦУ напомнил, что мы уже восемь лет живем в условиях военной агрессии со стороны России, и время от времени враг, имея свои коварные цели, прибегает к запугиванию, угрозам, распространению лжи, разного рода давлению.

По словам Епифания, его цель – это посеять страх, тревогу, панику, которые, как известно, мощно парализуют волю человека, сковывают его дух, а затем делают зависимым и подконтрольным.

"Боящимся людям легче навязать любое мнение, диктовать условия, манипулировать ими, использовать. Поэтому когда одерживает верх страх - враг побеждает. Не дадим этому произойти", - сказал митрополит.

Епифаний дал советы, как побороть страх в это нелегкое время

Ничто в мире не случается без воли Божией



Страх, волнение и растущую тревогу можно "утихомирить" молитвой, полагаясь на справедливость Божию и Его благий Промысел.

Воля Божия проявляется во всем - или как Промысел, то есть прямое действие Господа, или как попущение, когда Вседержитель допускает что-то, но не является Сам источником действия. Следует помнить, что испытания никогда не допускаются сверх силы человека. Если Господь допускает что-то теперь, то не от бессилия, но зная, как обратить это к хорошим последствиям. Все можно преодолеть - не только собственными силами, но с помощью Божьей, с людьми, через которых Он нам здесь помогает.

Мы не можем полностью контролировать собственную жизнь



Очень часто причиной страха является желание все контролировать. Проблемы, скорби, потери в жизни неизбежны. Но бояться нас заставляют не они, а наше неправильное отношение к ним.

Надо понимать, что все, что с нами случается, является следствием наших грехов, или дается нам для нашей пользы и спасения. По сути, что есть страх? Это вероятное, предполагаемое нами бедствие, это парализующая нас изнутри тревога, которая рисует малейшие картины неизвестного будущего. То есть страх является лишением твердой надежды, неопределенным представлением будущего.

Беспокойтесь о сегодняшнем дне

"Не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтра само за себя будет заботиться. Достаточно каждому дню своих забот" (Мф. 6: 34). Одному Богу известно, что будет завтра. Не представляйте себя провидцами, не мечтайте или не нагнетайте зря, не попадайте в ловушку беспокойства о будущем. Живите здесь и сегодня, делая все возможное и полезное от себя каждый на своем месте. Мы способны повлиять только на то, что происходит с нами сегодня.

Познайте свой страх

Недаром говорят, что у страха большие глаза. Но попробуйте закрыть глаза и открыть сердце - для Божьей помощи - и вы станете сильнее, смелее. Ведь смелые - это не те, кто не боятся, это преодолевшие свой страх. В большинстве своем то, чего боится человек, вызвано чувствами и домыслами, а не фактами. Поэтому, чтобы не пугаться и не рисовать "мысленные будущие сценарии", нужно выделить "источник" страха, изучить его, найти слабые стороны и там строить свою "защиту". Усомнитесь в своем страхе – это будет первый шаг к его преодолению.

Вы - не одиноки.

Не закрывайтесь в себе, не отгораживайтесь от других, не сдавайтесь так легко и без борьбы! Страх - это плоскость духовной борьбы, и вы в состоянии стать победителем, ведь у вас есть лучший в мире Союзник и Помощник. Итак, принимайте помощь от Бога и от людей. Молитесь, просите у Господа совета, прислушивайтесь к Нему, и Его поддержка и благословение помогут вам пережить самые сложные периоды жизни.