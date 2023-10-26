Епіфаній нагородив мера Камʼянського Орденом святого Юрія Переможця

Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в регіоні та Україні в цілому в контексті повномасштабного російського нападу, а також релігійну й міжконфесійну ситуацію.

У зустрічі також взяв участь архієпископ Дніпровський і Січеславський Симеон, секретар єпархії протоієрей Віталій Лопушанський та ієромонах Феодосій (Алісов).

Наприкінці зустрічі Епіфаній благословив міського голову та ієромонаха Феодосія Алісова на добру справу - будівництво духовного центру Православної церкви України у м. Камʼянське.

Також предстоятель нагородив Андрія Білоусова Орденом святого Юрія Переможця.