Епіфаній нагородив мера Камʼянського Орденом святого Юрія Переможця

Предстоятель автокефальної Української православної церкви блаженнійший Митрополит Епіфаній провів зустріч з мером Камʼянського Андрієм Білоусовим.
Про це йдеться на сайті ПЦУ.
Зазначається, що сторони обговорили ситуацію в регіоні та Україні в цілому в контексті повномасштабного російського нападу, а також релігійну й міжконфесійну ситуацію.
У зустрічі також взяв участь архієпископ Дніпровський і Січеславський Симеон, секретар єпархії протоієрей Віталій Лопушанський та ієромонах Феодосій (Алісов).
Наприкінці зустрічі Епіфаній благословив міського голову та ієромонаха Феодосія Алісова на добру справу - будівництво духовного центру Православної церкви України у м. Камʼянське.
Також предстоятель нагородив Андрія Білоусова Орденом святого Юрія Переможця.