Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца

Стороны обсудили ситуацию в регионе и Украине в целом в контексте полномасштабного российского нападения, а также религиозную и межконфессиональную ситуацию.

Во встрече также приняли участие архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон, секретарь епархии протоиерей Виталий Лопушанский и иеромонах Феодосий (Алисов).

В конце встречи Эпифаний благословил городского голову и иеромонаха Феодосия Алисова на благое дело - строительство духовного центра Православной церкви Украины в г. Каменске.

Также предстоятель наградил Андрея Белоусова Орденом святого Юрия Победоносца.