RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца

Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца (фото: пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Предстоятель автокефальной Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Эпифаний провел встречу с мэром Каменского Андреем Белоусовым.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

Стороны обсудили ситуацию в регионе и Украине в целом в контексте полномасштабного российского нападения, а также религиозную и межконфессиональную ситуацию.

Во встрече также приняли участие архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон, секретарь епархии протоиерей Виталий Лопушанский и иеромонах Феодосий (Алисов).

В конце встречи Эпифаний благословил городского голову и иеромонаха Феодосия Алисова на благое дело - строительство духовного центра Православной церкви Украины в г. Каменске.

Также предстоятель наградил Андрея Белоусова Орденом святого Юрия Победоносца.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕпіфанійКаменское