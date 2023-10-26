Эпифаний наградил мэра Каменского Орденом святого Юрия Победоносца

Предстоятель автокефальной Украинской православной церкви блаженнейший Митрополит Эпифаний провел встречу с мэром Каменского Андреем Белоусовым.
Об этом говорится на сайте ПЦУ.
Стороны обсудили ситуацию в регионе и Украине в целом в контексте полномасштабного российского нападения, а также религиозную и межконфессиональную ситуацию.
Во встрече также приняли участие архиепископ Днепровский и Сичеславский Симеон, секретарь епархии протоиерей Виталий Лопушанский и иеромонах Феодосий (Алисов).
В конце встречи Эпифаний благословил городского голову и иеромонаха Феодосия Алисова на благое дело - строительство духовного центра Православной церкви Украины в г. Каменске.
Также предстоятель наградил Андрея Белоусова Орденом святого Юрия Победоносца.