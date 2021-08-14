Эпидемиолог рассказал, что 40% украинцев имеют иммунитет к COVID-19: "зачем их прививать?"

В Украине по данным Минздрава уже вакцинировали от коронавируса более 4,5 миллиона граждан с начала кампании, а полностью иммунизированы и получили две дозы более 2,6 миллиона человек. При этом исследования показали, что значительная часть населения страны уже имеют антитела.
Об этом рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский в эфире канала "Апостроф TV".
Эксперт обратил внимание, что в иммунологическом исследовании, которое обнародовали в Совете национальной безопасности и обороны, указывается, что в Украине 40% населения имеют антитела.
"То есть они контактировали с вирусом. По факту, они не нуждаются в прививках", - объяснил врач.
Эпидемиолог убежден, что людей, у которых есть антитела, вакцинировать не нужно.
"Есть информация, что перед началом прививочной кампании отечественные специалисты, доктора наук призывали делать скрининговые тестирования перед прививками. Потому что вакцина у нас дефицитная, дорогая и не на всех есть. И если бы мы делали эти тестирования, эти 40% бы отсеялись", - рассказал Галимский.
Он также добавил со ссылкой на иностранных ученых, что люди, которые контактировали с коронавирусом в естественных условиях, минимум полтора года имеют иммунитет.
"Зачем их прививать?" - отмечает эксперт.
Относительно кампании по вакцинации в Украине эпидемиолог считает, что она провалена, так как следует обратить особое внимание на тех, кому делают уколы.
"Проблема в том, что приоритетно надо было прививать группы риска: людей старшего возраста, заболевших", - подчеркивает врач.
Ранее сообщалось, что инфекционист сделал заявление об эффективности COVID-вакцин и дал важный совет украинцам.