ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эпидемиолог рассказал, что 40% украинцев имеют иммунитет к COVID-19: "зачем их прививать?"

Новина українською →
Суббота 14 августа 2021 08:36
Эпидемиолог рассказал, что 40% украинцев имеют иммунитет к COVID-19: "зачем их прививать?" Коллаж РБК-Украина: эпидемиолог высказался о вакцинации людей с антителами
Автор: Владимир Костырин

В Украине по данным Минздрава уже вакцинировали от коронавируса более 4,5 миллиона граждан с начала кампании, а полностью иммунизированы и получили две дозы более 2,6 миллиона человек. При этом исследования показали, что значительная часть населения страны уже имеют антитела.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский в эфире канала "Апостроф TV".

Эксперт обратил внимание, что в иммунологическом исследовании, которое обнародовали в Совете национальной безопасности и обороны, указывается, что в Украине 40% населения имеют антитела.

"То есть они контактировали с вирусом. По факту, они не нуждаются в прививках", - объяснил врач.

Эпидемиолог убежден, что людей, у которых есть антитела, вакцинировать не нужно.

"Есть информация, что перед началом прививочной кампании отечественные специалисты, доктора наук призывали делать скрининговые тестирования перед прививками. Потому что вакцина у нас дефицитная, дорогая и не на всех есть. И если бы мы делали эти тестирования, эти 40% бы отсеялись", - рассказал Галимский.

Он также добавил со ссылкой на иностранных ученых, что люди, которые контактировали с коронавирусом в естественных условиях, минимум полтора года имеют иммунитет.

"Зачем их прививать?" - отмечает эксперт.

Относительно кампании по вакцинации в Украине эпидемиолог считает, что она провалена, так как следует обратить особое внимание на тех, кому делают уколы.

"Проблема в том, что приоритетно надо было прививать группы риска: людей старшего возраста, заболевших", - подчеркивает врач.

Ранее сообщалось, что инфекционист сделал заявление об эффективности COVID-вакцин и дал важный совет украинцам.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация Вакцина от коронавируса
LITE
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи
Чтобы не было акне: косметолог рассказала правду о комедонах и дала советы для чистой кожи