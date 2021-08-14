Эпидемиолог рассказал, что 40% украинцев имеют иммунитет к COVID-19: "зачем их прививать?"

В Украине по данным Минздрава уже вакцинировали от коронавируса более 4,5 миллиона граждан с начала кампании, а полностью иммунизированы и получили две дозы более 2,6 миллиона человек. При этом исследования показали, что значительная часть населения страны уже имеют антитела.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог Алексей Галимский в эфире канала " Апостроф TV ".

Эксперт обратил внимание, что в иммунологическом исследовании, которое обнародовали в Совете национальной безопасности и обороны, указывается, что в Украине 40% населения имеют антитела.

"То есть они контактировали с вирусом. По факту, они не нуждаются в прививках", - объяснил врач.

Эпидемиолог убежден, что людей, у которых есть антитела, вакцинировать не нужно.

"Есть информация, что перед началом прививочной кампании отечественные специалисты, доктора наук призывали делать скрининговые тестирования перед прививками. Потому что вакцина у нас дефицитная, дорогая и не на всех есть. И если бы мы делали эти тестирования, эти 40% бы отсеялись", - рассказал Галимский.

Он также добавил со ссылкой на иностранных ученых, что люди, которые контактировали с коронавирусом в естественных условиях, минимум полтора года имеют иммунитет.

"Зачем их прививать?" - отмечает эксперт.

Относительно кампании по вакцинации в Украине эпидемиолог считает, что она провалена, так как следует обратить особое внимание на тех, кому делают уколы.

"Проблема в том, что приоритетно надо было прививать группы риска: людей старшего возраста, заболевших", - подчеркивает врач.