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Епідеміолог розповів, що 40% українців мають імунітет до COVID-19: "навіщо їх щеплювати?"

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Субота 14 серпня 2021 08:36
Епідеміолог розповів, що 40% українців мають імунітет до COVID-19: "навіщо їх щеплювати?" Колаж РБК-Україна: епідеміолог висловився про вакцинацію людей з антитілами
Автор: Володимир Костирін

В Україні за даними МОЗ вже вакцинували від коронавірусу понад 4,5 мільйона громадян з початку кампанії, а повністю імунізовані й отримали дві дози понад 2,6 мільйона людей. При цьому дослідження показали, що значна частина населення країни вже мають антитіла.

Про це розповів лікар-епідеміолог Олексій Галімський в ефірі каналу "Апостроф TV".

Експерт звернув увагу, що в імунологічному дослідженні, яке оприлюднили в Раді національної безпеки і оборони, вказується, що в Україні 40% населення мають антитіла.

"Тобто вони контактували з вірусом. За фактом, вони не потребують щеплень", - пояснив лікар.

Епідеміолог переконаний, що людей, у яких є антитіла, вакцинувати не потрібно.

"Є інформація, що перед початком прищеплювальної кампанії вітчизняні фахівці, доктори наук закликали робити скринінгові тестування перед щепленнями. Тому що вакцина у нас дефіцитна, дорога і не на всіх є. І якби ми робили ці тестування, ці 40% відсіялися б", - розповів Галімський.

Він також додав із посиланням на іноземних науковців, що люди, які контактували з коронавірусом в природних умовах, мінімум півтора року мають імунітет.

"Навіщо їх прищеплювати?"- зазначає експерт.

Щодо кампанії з вакцинації в Україні епідеміолог вважає, що вона провалена, тому що слід звернути особливу увагу на тих, кому роблять уколи.

"Проблема в тому, що пріоритетно треба було щеплювати групи ризику: людей старшого віку, хворих", - наголошує лікар.

Раніше повідомлялося, що інфекціоніст зробив заяву про ефективність COVID-вакцин і дав важливу пораду українцям.

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