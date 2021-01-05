Эпидемиолог о локдауне с 8 января: я бы советовала ограничения

Локдаун в Украине с 8 января (Коллаж РБК-Украина)

В Украине планируется введение локдауна с 8 по 24 января. Однако есть информация о том, что даты ужесточения карантина могут пересмотреть и изменить. Основной причиной для этого указывается то, что количество инфицированных коронавирусом снижается уже несколько недель подряд.

Эпидемиолог Ирина Колесникова высказала мнение, что вводить локдаун с 8 января нужно обязательно. Об этом она рассказала в эфире канала "Украина 24" и назвала главные причины.

"Я считаю, что сейчас статистические данные достаточно иллюзорны, потому что с нового года не функционируют мобильные бригады, которые по квартирам отбирали у больных образцы для исследования на коронавирус... Далеко не везде есть возможность для забора материала, например, в селах в фельдшерско-акушерских пунктах помещение состоит из одной комнаты", - отметила медик.

Она добавила, что на эпидемиологическую ситуацию в стране могут также повлиять и праздники, которые продолжаются и впереди украинцев ждут длительные выходные на Рождество.

"Второй момент – то, что праздники у нас еще продолжаются. Думаю, что будет еще больше посещений родственников и праздничных застолий, потому что традиционно наше Рождество мы празднуем так, как привыкли. И тут очень важно соблюдать противоэпидемические меры. Я бы советовала все-таки ограничиться телефонным звонком, или, если все-таки приехали к родителям, предложить им прогуляться по улице, а не сидеть в помещении за столом", - порекомендовала Колесникова.

Напомним, ранее мы писали о том, что Степанов сделал важное заявление о работе супермаркетов с 8 января.

А также рассказывали о том, что глава Минздрава рассказал, что делать украинцам с симптомами ОРВИ, которым отказывают в проведении тестов на COVID-19.