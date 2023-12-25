Ендокринолог розповіла всю правду про мультивітамінні комплекси: ось, що варто знати

Останнім часом мультивітамінні комплекси набули популярності. Ними "лікують" все: випадіння волосся, збої менструального циклу тощо. Проте чи справді ці комплекси мають такий чудодійний ефект?

Відповідь на це запитання дає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео ендокринолога Катерини Толстікової на її сторінці в Instagram .

Чи корисні мультивітамінні комплекси

Лікар зазначає, що вони бувають різними, й у своїй практиці вона доволі рідко призначає пацієнтам мультивітамінні комплекси. На це є кілька причин:

вітаміни можуть бути не в активній формі

висока концентрація вітамінів

мультивітаміни не завжди мають хороший склад

неправильна форма подачі одного вітаміну може блокувати інший

Таким чином прийом мультивітамінних комплексів може щонайменше не принести жодної користі, а просто пройти "транзитом" через ваш шлунково-кишковий тракт.

Експертка радить розібратися в складі препарату з вітамінами перед тим, як придбати його. Обов'язково зверніть увагу на те, які діючі речовини, яка їхня концентрація, чи не будуть вітаміни "заважати один одному".

Які вітаміни найчастіше в дефіциті

Вітамін В12. Прийом метформіну, хелікобактерна інфекція, препарати для зниження кислотності, хронічне вживання алкоголю, веганство, баріартрічна операція, ферментне зниження функції підшлункової залози - це все причини для регулярної перевірки кількості вітаміну В12 у крові.

Кальцій. У групі ризику дефіцитного стану кальцію люди, які приймають петльові діуретики, виключають молочні продукти зі свого раціону, приймають препарати для зниження кислотності.

Вітамін D. Літні люди повинні приймати його постійно. У групі ризику ті, в кого нестача перебування на сонці; ті, хто приймають препарату карбамазепін, фенобарбітал, люди з хворобами нирок і печінки, зниженою ферментною функцією підшлункової залози.

Залізо. У групі ризику дефіциту жінки з менструацією (нормальною та патологічною), вагітні жінки та ті, які годують дитину грудьми, донори крові, люди з глистяною інвазією, інтенсивними фізичними тренуваннями, препаратами зниження кислотності, неякісним харчуванням.