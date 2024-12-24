Ендокринолог розповіла, що обов'язково потрібно з'їсти та випити перед святковим застілля

Як підготуватись до застілля

Підготовка до застілля включає - не голодувати напередодні. Важливо мати легкий перекус, який буде складатись з білкового компоненту та овочів і безпосередньо за 30 хвилин до трапези випити склянку води.

Розпочинати свою трапезу варто з овочевих салатів у невеликій кількості. Потрібно слідкувати за порцією, яку ви кладете у тарілку, щоб вона була невеликою.

За словами лікаря, під час вибору страв важливо уникати продуктів з підвищеним глікемічним індексом, смажених та жирних, адже вони можуть давати велике навантаження на органи - підшлункову залозу та печінку.

З алкогольних напоїв найкраще обирати сухе вино.

Десерт варто обирати той, який найбільше вам до смаку і з'їдати невеличку порцію.

"Не їжте через ввічливість, відчувайте свій стан організму і обов'язково рухайтесь між прийомами їжі", - додала експерт.

Чому важливо не голодувати перед святами

Багато хто перед святами сідають на жорстку дієту і роблять велику помилку. Це, як правило, призводить до сильного стресу для організму і зриву в новорічну ніч.

Щоб цього не сталося, 31 грудня варто щільно поснідати, пообідати та повечеряти. Тоді в новорічну ніч можна спокійно їсти страви потроху і уникнути переїдання.

Щоб зменшити калорійність страв можна спробувати заправити салати йогуртом з додаванням гірчиці - так блюдо автоматично стане не таким важким. М'ясні нарізки можна замінити грудкою індички або відвареною куркою.