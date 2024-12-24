Эндокринолог рассказала, что обязательно нужно съесть и выпить перед праздничным застолье

Как подготовиться к застолью

Подготовка к застолью включает - не голодать накануне. Важно иметь легкий перекус, который будет состоять из белкового компонента и овощей и непосредственно за 30 минут до трапезы выпить стакан воды.

Начинать свою трапезу стоит с овощных салатов в небольшом количестве. Нужно следить за порцией, которую вы кладете в тарелку, чтобы она была небольшой.

По словам врача, при выборе блюд важно избегать продуктов с повышенным гликемическим индексом, жареных и жирных, ведь они могут давать большую нагрузку на органы - поджелудочную железу и печень.

Из алкогольных напитков лучше всего выбирать сухое вино.

Десерт стоит выбирать тот, который больше всего вам по вкусу и съедать небольшую порцию.

"Не ешьте из вежливости, чувствуйте свое состояние организма и обязательно двигайтесь между приемами пищи", - добавила эксперт.

Почему важно не голодать перед праздниками

Многие перед праздниками садятся на жесткую диету и совершают большую ошибку. Это, как правило, приводит к сильному стрессу для организма и срыву в новогоднюю ночь.

Чтобы этого не произошло, 31 декабря стоит плотно позавтракать, пообедать и поужинать. Тогда в новогоднюю ночь можно спокойно есть блюда понемногу и избежать переедания.

Чтобы уменьшить калорийность блюд можно попробовать заправить салаты йогуртом с добавлением горчицы - так блюдо автоматически станет не таким тяжелым. Мясные нарезки можно заменить грудкой индейки или отварной курицей.