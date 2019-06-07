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Ему уже говорят: Барна переадресовал Зеленскому его же флешмоб (видео)

STYLERПерсоны    07.06.2019 - 16:46
Ему уже говорят: Барна переадресовал Зеленскому его же флешмоб (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Олег Барна снова оскандалился перед журналистами

Нардеп Олег Барна покинул эфир "Громадське" после неудобных вопросов относительно инцидента четырехмесячной давности в кулуарах Верховной Рады, когда депутат от Блока Петра Порошенко в ответ на вопрос журналиста Игоря Колтунова о кнопкодавстве грубо того послал. 6 июня Барна стал гостем передачи "Мокрик по живому", и уже спустя 15 минут прервал интервью.

Ведущий передачи Даниил Мокрик отметил, что после грубого высказывания Барны Владимир Зеленский, еще будучи актером Студии "Квартал 95", запустил флешмоб в сети #ідітьусраку, который быстро стал очень популярным.

В итоге, продолжил ведущий, это дало будущему президенту электоральную поддержку на выборах. 

"Это дало ему возможность играть на дискредитацию действующей на тот момент власти. Тогда получается, что то, что сделали вы, на пользу пошло Зеленскому. Тогда вопрос - вы тогда сработали на заказ Зеленского?", - спросил Мокрик. 

Ему уже говорят: Барна переадресовал Зеленскому его же флешмоб (видео)

Фото: скриншот

"Первый момент. Теперь это #ідітьусраку относится к Зеленскому", - начал Барна.

Нардеп подчеркнул, что челлендж теперь относится к новоизбранному главе государства, "то есть ему уже говорят".

"Второй аспект. Не манипулируйте. Я точно не говорил на камеру", - продолжил Барна, заверяя, что видео было снято на телефон, и что Колтунов подходил к нему не как журналист с микрофоном.

Ему уже говорят: Барна переадресовал Зеленскому его же флешмоб (видео)

Фото: скриншот

Тогда ведущий предложил включить запись с тем самым моментом, на что Барна просто встал и ушел из студии.

"Вы сначала изучите эти вопросы, а потом показывайте... Потом будете смотреть, но без меня. Не занимайтесь сплетнями... вы хотите манипулировать", - говорил он напоследок, покидая студию за 30 минут до конца программы.

 Видео: YouTube / Громадське Телебачення

Как сообщалось ранее, недавно член команды Зеленского Святослав Юраш подрался с народным депутатом Олегом Барной в коридоре одного из телеканалов. Сам Барна не был на эфире, а специально приехал на канал, чтобы "по-мужски" поговорить с Юрашем.

Напомним также, что народный депутат Олег Барна, который публично обматерил журналиста в здании парламента, не явился на заседание регламентного комитета, где должны были обсуждать его поведение. 

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