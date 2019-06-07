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Йому вже говорять: Барна переадресував Зеленському його ж флешмоб (відео)

STYLERПерсони    07.06.2019 - 16:46
Йому вже говорять: Барна переадресував Зеленському його ж флешмоб (відео)
Фото: колаж РБК-Україна

Олег Барна знову осоромився перед журналістами

Нардеп Олег Барна залишив ефір "Громадське" після незручних питань щодо інциденту чотиримісячної давності в кулуарах Верховної Ради, коли депутат від Блоку Петра Порошенка у відповідь на питання журналіста Ігоря Колтунова про кнопкодавство грубо того послав. 6 червня Барна став гостем передачі "Мокрик по живому", і вже через 15 хвилин перервав інтерв'ю.

Ведучий передачі Данило Мокрик зазначив, що після грубого висловлювання Барни Володимир Зеленський, ще будучи актором Студії "Квартал 95", запустив флешмоб у мережі #ідітьусраку, який швидко набрав популярність.

У підсумку, продовжив ведучий, це дало майбутньому президенту електоральну підтримку на виборах.

"Це дало йому можливість грати на дискредитацію чинної на той момент влади. Тоді виходить, що те, що зробили ви, на користь пішло Зеленському. Тоді питання - ви тоді спрацювали на замовлення Зеленського?", - запитав Мокрик.

Йому вже говорять: Барна переадресував Зеленському його ж флешмоб (відео)

Фото: скріншот

"Перший момент. Тепер це #ідітьусраку відноситься до Зеленського", - почав Барна.

Нардеп наголосив, що челлендж наразі відноситься до новообраного глави держави, "тобто йому вже говорять".

"Другий аспект. Не маніпулюйте. Я точно не говорив на камеру", - продовжив Барна, запевняючи, що відео було знято на телефон, і що Колтунов підходив до нього не як журналіст із мікрофоном.

Йому вже говорять: Барна переадресував Зеленському його ж флешмоб (відео)

Фото: скріншот

Тоді ведучий запропонував включити запис із тим самим моментом, на що Барна просто встав і пішов зі студії.

"Ви спочатку вивчіть ці питання, а потім показуйте... Потім будете дивитися, але без мене. Не займайтеся плітками... ви хочете маніпулювати", - говорив він наостанок, залишаючи студію за 30 хвилин до кінця програми.

Відео: YouTube / Громадське Телебачення

Як повідомлялося раніше, нещодавно член команди Зеленського Святослав Юраш побився з народним депутатом Олегом Барною в коридорі одного з телеканалів. Сам Барна не був на ефірі, а спеціально приїхав на канал, щоб "по-чоловічому" поговорити з Юрашем.

Нагадаємо також, що народний депутат Олег Барна, який публічно обматюкав журналіста в будівлі парламенту, не з'явився на засідання регламентного комітету, де повинні були обговорювати його поведінку.

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