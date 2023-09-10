Емоційне та психологічне виснаження. Експерт назвав симптоми вигоряння через війну

Постійний стан стресу, відсутність нормального сну, перенавантаження емоціями та інформацією через війну - це фактично щоденна картина кожного українця. І, якщо перші місяці майже всі трималися на адреналіні, то за півтора року у багатьох з'явилася виснаженість, втома та проблеми з емоціями.

Що таке емоційне та психологічне виснаження, як можна врятувати ситуацію та свій стан Styler поговорив з науковим співробітником Лабораторії психології спілкування Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Аліною Мельник.

Що таке виснаження та які у нього ознаки

Виснаження, або стан більш відомий психологам та науковцям як "безпорадність", - це психологічний стан, який виникає внаслідок тривалого інтенсивного стресу або перевантаження.

Звісно, що останні 1,5 року воєнних дій в нашій країні, цей стан характеризується втомою, емоційною виснаженістю, зниженою продуктивністю та загальною втратою інтересу та мотивації.

З точки зору психології, виснаження може бути розглянуте як реакція організму на надмірний стрес або неврівноваженість між навантаженням і ресурсами для його подолання. Ніхто з нас не має стабільності.

Вдень треба на роботу, а вночі можна півночі просидіти в сховищі. На жаль такий стан є наслідком тривалої роботи без нормального відпочинку, надмірного використання емоційних ресурсів, недостатнього сну або нездатності ефективно управляти стресом.

Ви можете його помітити по таким ознакам:

Фізичну втомленість, нездатність до відновлення сил

Емоційну виснаженість, включаючи депресію, тривожність і роздратування

Зниження продуктивності та концентрації уваги

Втрату інтересу та задоволення від роботи або інших активностей

Збільшену вразливість до фізичних і психічних хвороб

Чи є можливість позбавитися цього стану, адже війна ще триває

Лікування виснаження зазвичай містить у собі зміни в способі життя, відпочинок, психотерапію та можливо лікування ліками (за необхідністю).

Якщо людина відчуває перераховані прояви, то важливо звернутися до професійного психолога або психіатра для оцінки та розробки індивідуального плану лікування.

Кожен з нас в результаті щоденності стикається зі значними психологічними викликами та виснаженням. Це може бути дуже складною і наповненою тривогою ситуацією, тому перерахую деякі основні аспекти, які можуть впливати на психологічний стан людей в умовах війни:

1. Люди можуть бути свідками насильства, загибелі близьких членів сім'ї або дітей, а також переживати безперервний стрес через загрозу життю та майну. Це може спричиняти посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та інші психологічні проблеми.

2. Постійний страх або тривожність (згодом може трансформуватися в панічні атаки) за власну безпеку та безпеку близьких може викликати тривожність та панічний страх, що робить повсякденне функціонування дуже важким. Напруга може призвести до постійного стресу, який відзначається виснаженням, безсонням та зниженням життєвого оптимізму.

3. В результаті воєнного конфлікту відбувається розділення родин, переміщення та втрати контакту з близькими, що може викликати почуття самотності та відчуження.

4. Війна може знищити економіку певного регіону, призводячи до фінансових проблем та втрати робочих місць. Це може призвести до страху майбутнього та економічної нестабільності.

5. Батьки можуть дуже хвилюватися за безпеку своїх дітей та важко поратися з тим, тому що постійні сирени та обстріли впливають на їхній розвиток та психічне здоров'я.

Що можна зробити для покращення свого стану

Важливо приділяти особливу увагу своєму психічному здоров'ю та робити усе можливе для упередження психологічних проблем. Ось деякі практичні поради:

Постарайтеся зберігати регулярний графік сну і їжі, бо недостатній сон та неправильне харчування можуть погіршити психологічний стан.

Регулярна фізична активність може допомогти зменшити стрес і підвищити настрій, Ваші короткі прогулянки або вправи можуть бути дуже корисними.

Навчіться ефективно керувати стресом, використовуючи техніки релаксації, дихальні вправи, медитацію або йогу. Наразі в безкоштовному доступі викладені всі ці вправи, але всі ці методи реально та ефективно можуть допомогти знизити тривожність.

Зберігайте контакт з родиною та друзями чи тими хто є для вас важливим. Розмовляйте з ними про свої почуття і досвід. Відкрите спілкування може сприяти зняттю напруги. Спільнота та взаємна допомога можуть бути дуже корисними.

Дізнайтеся більше про можливі ресурси для психологічної підтримки в вашому регіоні. Знаючи, де звертатися у випадку потреби, ви можете швидше отримати допомогу.

Підтримуйте інших у ваших спільнотах, спільно шукайте рішення для розв'язання загальних проблем.

Якщо у вас є діти, намагайтеся створити для них безпечну та стабільну атмосферу, тобто обговорюйте їх почуття та страхи, а також відводьте час для гри та розваг.

Будьте уважні до себе (до своїх емоцій і думок), якщо ви відчуваєте, що не можете справлятися зі стресом самостійно, не соромтеся звертатися за професійною психологічною підтримкою.

Запам'ятайте, що важливо стежити за своїм психічним здоров'ям і намагатися вживати заходи для упередження психологічних проблем, навіть у найскладніших умовах.