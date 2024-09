Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадри

Справа в тому, що під час президентських дебатів екран розділений: таким чином, поки один кандидат розказує, можна спостерігати за невербальною реакцією іншого. І поки Трамп давав відповіді, обличчя Камали вражало своєю мімікою.

Іноді вираз її обличчя був страждальним, в інші моменти вона відкидала голову назад і робила вдих - таким чином, віце-президентка була близька до того, щоб театрально закотити очі.

Скриншот

Зі свого боку, Трамп хитав головою, підтискав губи і хмурив брови, коли говорила Гарріс.

Він, зважаючи на все, неохоче згадував Харріс на ім'я - неодноразово називав її "вона" і "її" - і мало дивився на Гарріс, навіть коли говорив про неї і з нею.

Скриншот

Навпаки, Гарріс адресувала багато своїх коментарів прямо Трампу і часто поверталася до нього обличчям, коли він говорив.

"Її обличчя говорить про все", - зазначив один із користувачів мережі.

Скриншот

Зовнішній вигляд Камали показував свою критику на адресу Трампа і ставлення до того, що відбувається: вона піднімала брови, похитувала головою, періодично підпирала підборіддя рукою і часто моргала.

Скриншоти

У деяких кадрах можна побачити, як Гарріс із презирством дивиться на Трампа.

Як зазначили користувачі соцмережі X (Twitter), ґрунтуючись лише на її емоційних реакціях, Гарріс стала переможницею вечора, а її експресивність стала справжнім мемом.

Емоції Камали Гарріс (скриншот)

Yikes -- Trump uses his first response to do his migrants are taking Black jobs bit pic.twitter.com/Vv5b4URr4X