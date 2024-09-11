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Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадри

Середа 11 вересня 2024 10:41
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Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадри У США відбулися дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа (фото: скриншот з трансляції ABC News Live)
Автор: Катерина Собкова

У США відбулися президентські дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. І красномовна реакція чинної віце-президентки на слова екс-глави Білого дому вже стала мемом і привела у захват користувачів соціальних мереж з усього світу.

РБК-Україна (проект Styler) показує, як Гарріс реагувала на заяви Трампа, і чому її вираз обличчя так сподобався користувачам.

Справа в тому, що під час президентських дебатів екран розділений: таким чином, поки один кандидат розказує, можна спостерігати за невербальною реакцією іншого. І поки Трамп давав відповіді, обличчя Камали вражало своєю мімікою.

Іноді вираз її обличчя був страждальним, в інші моменти вона відкидала голову назад і робила вдих - таким чином, віце-президентка була близька до того, щоб театрально закотити очі.

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриСкриншот

Зі свого боку, Трамп хитав головою, підтискав губи і хмурив брови, коли говорила Гарріс.

Він, зважаючи на все, неохоче згадував Харріс на ім'я - неодноразово називав її "вона" і "її" - і мало дивився на Гарріс, навіть коли говорив про неї і з нею.

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриСкриншот

Навпаки, Гарріс адресувала багато своїх коментарів прямо Трампу і часто поверталася до нього обличчям, коли він говорив.

"Її обличчя говорить про все", - зазначив один із користувачів мережі.

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриСкриншот

Зовнішній вигляд Камали показував свою критику на адресу Трампа і ставлення до того, що відбувається: вона піднімала брови, похитувала головою, періодично підпирала підборіддя рукою і часто моргала.

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриЕмоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадри

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриСкриншоти

У деяких кадрах можна побачити, як Гарріс із презирством дивиться на Трампа.

Як зазначили користувачі соцмережі X (Twitter), ґрунтуючись лише на її емоційних реакціях, Гарріс стала переможницею вечора, а її експресивність стала справжнім мемом.

Емоції Гарріс на дебатах з Трампом привели в захват соцмережі: красномовні кадриЕмоції Камали Гарріс (скриншот)

Раніше ми розповідали, як виглядає зла дівчинка з гребінцем, яка стала мемом.

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Дональд Трамп Камала Гарріс
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