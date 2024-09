Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадры

Дело в том, что во время президентских дебатов экран разделен: таким образом пока один кандидат говорит, можно наблюдать за невербальной реакцией другого. И пока Трамп давал ответы, лицо Камалы поражало своей мимикой.

Иногда выражение ее лица было страдальческим, в другие моменты она откидывала голову назад и делала вдох - таким образом вице-президент была близка к тому, чтобы театрально закатить глаза.

Со своей стороны, Трамп качал головой, поджимал губы и хмурил брови, когда говорила Харрис.

Он, судя по всему, неохотно упоминал Харрис по имени - неоднократно называл ее "она" и "ее" - и мало смотрел на Харрис, даже когда говорил о ней и с ней.

Напротив, Харрис адресовала многие из своих комментариев прямо Трампу и часто поворачивалась к нему лицом, когда он говорил.

"Ее лицо говорит обо всем", - отметил один из пользователей сети.

Внешний вид Камалы показывал свою критику в адрес Трампа и отношение к происходящему: она поднимала брови, покачивала головой, периодически подпирала подбородок рукой и просто часто моргала.

В некоторых кадрах можно увидеть, как Харрис с презрением смотрит на Трампа.

Как отметили пользователи соцсети X (Twitter), основываясь только на ее эмоциональных реакциях, Харрис стала победительницей вечера, а ее экспрессивность стала настоящим мемом.

Yikes -- Trump uses his first response to do his migrants are taking Black jobs bit pic.twitter.com/Vv5b4URr4X