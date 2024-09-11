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Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадры

Среда 11 сентября 2024 10:41
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Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадры В США состоялись дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа (скриншот с трансляции ABC News Live)
Автор: Катерина Собкова

В США прошли президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом. И красноречивая реакция действующей вице-президента на слова экс-главы Белого дома уже стала мемом и привела в восторг пользователей социальных сетей со всего мира.

РБК-Украина (проект Styler) показывает, как Харрис реагировала на заявления Трампа, и почему ее выражение лица так понравилось юзерам.

Дело в том, что во время президентских дебатов экран разделен: таким образом пока один кандидат говорит, можно наблюдать за невербальной реакцией другого. И пока Трамп давал ответы, лицо Камалы поражало своей мимикой.

Иногда выражение ее лица было страдальческим, в другие моменты она откидывала голову назад и делала вдох - таким образом вице-президент была близка к тому, чтобы театрально закатить глаза.

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыСкриншот

Со своей стороны, Трамп качал головой, поджимал губы и хмурил брови, когда говорила Харрис.

Он, судя по всему, неохотно упоминал Харрис по имени - неоднократно называл ее "она" и "ее" - и мало смотрел на Харрис, даже когда говорил о ней и с ней.

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыСкриншот

Напротив, Харрис адресовала многие из своих комментариев прямо Трампу и часто поворачивалась к нему лицом, когда он говорил.

"Ее лицо говорит обо всем", - отметил один из пользователей сети.

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыСкриншот

Внешний вид Камалы показывал свою критику в адрес Трампа и отношение к происходящему: она поднимала брови, покачивала головой, периодически подпирала подбородок рукой и просто часто моргала.

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыЭмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадры

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыСкриншоты

В некоторых кадрах можно увидеть, как Харрис с презрением смотрит на Трампа.

Как отметили пользователи соцсети X (Twitter), основываясь только на ее эмоциональных реакциях, Харрис стала победительницей вечера, а ее экспрессивность стала настоящим мемом.

Эмоции Харрис на дебатах с Трампом привели в восторг соцсети: красноречивые кадрыЭмоции Камалы Харрис (скриншот)

Ранее мы рассказывали, как выглядит злая девочка с расческой, которая стала мемом.

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Дональд Трамп Камала Харрис
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