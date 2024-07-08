Email на будь-який смак: 5 найкращих безкоштовних додатків для роботи з поштою в 2024 році

Gmail

Для більшості користувачів Gmail - безумовний лідер серед поштових сервісів. Він надійний, відмінно фільтрує спам та надає безкоштовне хмарне сховище об'ємом 15 ГБ. Крім того, його практично неможливо уникнути.

Важко користуватися інтернетом, повністю ігноруючи Google, а в якийсь момент вам, ймовірно, знадобиться обліковий запис Google. Від налаштування більшості телефонів Android до доступу до спільного Google Doc, Gmail непогано обслуговує найширшу аудиторію.

До облікового запису Gmail також додається необмежена кількість додаткових адрес електронної пошти. Це відмінний спосіб перевірити, чи не продав який-небудь сервіс вашу основну адресу електронної пошти спамерам.

Головний аргумент проти Gmail - те, що він належить Google, яка заробляє, продаючи ваші дані рекламодавцям. Якщо ви стурбовані конфіденційністю, то цей поштовий сервіс вам не підходить.

Плюси: Всюдисущий, простий у використанні, багатофункціональний, інтегрується з іншими продуктами Google.

Мінуси: Велика кількість реклами, заснованої на зборі ваших даних.

Gmail (фото: Lifehacker)

Outlook

Як і Gmail, Outlook має підтримку великої технологічної компанії і, напевно, працюватиме ще довгі роки. Крім того, ви безкоштовно отримуєте 15 ГБ сховища електронної пошти та 5 ГБ додаткового сховища OneDrive.

Це надійна альтернатива Gmail, але знову ж таки, це не та служба електронної пошти, яка вам потрібна, якщо конфіденційність для вас у пріоритеті.

Плюси: Підтримується великою технологічною компанією; багатофункціональна альтернатива Gmail.

Мінуси: Як і Google, Microsoft не дуже дбає про вашу конфіденційність.

Outlook (фото: Lifehacker)

Proton Mail

Proton Mail - найкращий безкоштовний поштовий сервіс для тих, хто піклується про свою конфіденційність. Він пропонує 1 ГБ сховища, обмеження 150 листів на день і до 10 безкоштовних псевдонімів, чого цілком достатньо для початку.

Proton Mail надає більше, ніж просто електронну пошту, навіть якщо ви нічого не платите. Ви також отримаєте безкоштовний VPN для одного пристрою та безкоштовний менеджер паролів.

Головною перевагою Proton Mail є наскрізне шифрування, яке означає, що ваші повідомлення не можуть бути перехоплені або прочитані додатком, а також третіми особами.

Це відмінна функція конфіденційності, якщо ви спілкуєтеся з користувачами Proton Mail або людьми, які використовують інші поштові служби із наскрізним шифруванням. Однак вона не така ефективна, якщо ви спілкуєтеся з людьми, які мають облікові записи електронної пошти з підтримкою реклами.

Якщо ви готові платити, Proton Unlimited пропонує відмінне співвідношення ціни та якості, надаючи більше електронних адрес, більше місця для зберігання та додаткові функції безпеки, такі як моніторинг даркнета.

Плюси: Відмінно підходить для конфіденційності; наскрізне шифрування.

Мінуси: Всього 1 ГБ сховища та обмеження на відправлення повідомлень на день.

Proton Mail (фото: Lifehacker)

Yahoo Mail

Вірте чи ні, але якщо вам потрібне максимально можливе безкоштовне сховище для електронної пошти, найкращим вибором стане Yahoo Mail. Цей сервіс надає безкоштовно до 1 ТБ (1000 ГБ) дискового простору.

Однак є невеликий нюанс: розмір вкладень в одному листі обмежений 25 МБ, тому прикріпити до електронного листа 4K-фільм не вийде. Yahoo Mail також пропонує інші корисні функції, наприклад, простий спосіб відмовитися від розсилок.

З іншого боку, Yahoo Mail показує вам рекламу у вхідних повідомленнях і не є найкращим вибором, якщо ви стурбовані конфіденційністю.

Плюси: Велике безкоштовне сховище.

Мінуси: Безліч реклами, як і в інших подібних сервісів, плюс вам доведеться використовувати адреси електронної пошти "@yahoo".

Yahoo Mail (фото: Lifehacker)

Zoho Mail

Якщо ви хочете використовувати своє власне доменне ім'я з безкоштовною електронною поштою, зверніть увагу на Zoho Mail. Його безкоштовний план дозволяє додавати до п'яти користувачів в обліковий запис і пропонує 5 ГБ безкоштовного сховища на кожного користувача.

Реклами немає, але в мобільних додатках відсутні функції синхронізації IMAP або POP3, а це означає, що отримання push-повідомлень про нові листи на мобільному пристрої може бути затримано.

Тим не менш, сервіс відмінно працюватиме у вашому веб-браузері на настільному комп'ютері.

Плюси: Можливість використання домену.

Мінуси: Усього 5 ГБ сховища та відсутність синхронізації IMAP або POP3.

Zoho Mail (фото: Lifehacker)