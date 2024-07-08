Email на любой вкус: 5 лучших бесплатных приложений для работы с почтой в 2024 году

Gmail

Для большинства пользователей Gmail - безусловный лидер среди почтовых сервисов. Он надежный, отлично фильтрует спам и предоставляет бесплатное облачное хранилище объемом 15 ГБ. Кроме того, его практически невозможно избежать.

Сложно пользоваться интернетом, полностью игнорируя Google, а в какой-то момент вам, вероятно, понадобится учетная запись Google. От настройки большинства телефонов Android до доступа к общему Google Doc, Gmail неплохо обслуживает самую широкую аудиторию.

К учетной записи Gmail также прилагается неограниченное количество дополнительных адресов электронной почты. Это отличный способ проверить, не продал ли какой-либо сервис ваш основной адрес электронной почты спамерам.

Главный аргумент против Gmail - то, что он принадлежит Google, которая зарабатывает, продавая ваши данные рекламодателям. Если вы обеспокоены конфиденциальностью, то этот почтовый сервис вам не подходит.

Плюсы: Вездесущий, простой в использовании, многофункциональный, интегрируется с другими продуктами Google.

Минусы: Обилие рекламы, основанной на сборе ваших данных.

Gmail (фото: Lifehacker)

Outlook

Как и Gmail, Outlook имеет поддержку крупной технологической компании и, почти наверняка, будет работать еще долгие годы. Кроме того, вы бесплатно получаете 15 ГБ хранилища электронной почты и 5 ГБ дополнительного хранилища OneDrive.

Это надежная альтернатива Gmail, но опять же, это не та служба электронной почты, которая вам нужна, если конфиденциальность для вас в приоритете.

Плюсы: Поддерживается крупной технологической компанией; многофункциональная альтернатива Gmail.

Минусы: Как и Google, Microsoft не сильно заботится о вашей конфиденциальности.

Outlook (фото: Lifehacker)

Proton Mail

Proton Mail - лучший бесплатный почтовый сервис для тех, кто заботится о своей конфиденциальности. Он предлагает 1 ГБ хранилища, ограничение в 150 писем в день и до 10 бесплатных псевдонимов, чего вполне достаточно для начала.

Proton Mail предоставляет даже больше, чем просто электронную почту, даже если вы ничего не платите. Вы также получите бесплатный VPN для одного устройства и бесплатный менеджер паролей.

Главным преимуществом Proton Mail является сквозное шифрование, которое означает, что ваши сообщения не могут быть перехвачены или прочитаны приложением, а также третьими лицами.

Это отличная функция конфиденциальности, если вы общаетесь с пользователями Proton Mail или людьми, использующими другие почтовые службы со сквозным шифрованием. Однако она не так эффективна, если вы общаетесь с людьми, у которых учетные записи электронной почты с поддержкой рекламы.

Если вы готовы платить, Proton Unlimited предлагает отличное соотношение цены и качества, предоставляя больше электронных адресов, больше места для хранения и дополнительные функции безопасности, такие как мониторинг даркнета.

Плюсы: Отлично подходит для конфиденциальности; сквозное шифрование.

Минусы: Всего 1 ГБ хранилища и ограничение на отправку сообщений в день.

Proton Mail (фото: Lifehacker)

Yahoo Mail

Верьте или нет, но если вам нужно максимально возможное бесплатное хранилище для электронной почты, лучшим выбором станет Yahoo Mail. Этот сервис предоставляет бесплатно до 1 ТБ (1000 ГБ) дискового пространства.

Однако есть небольшой нюанс: размер вложений в одном письме ограничен 25 МБ, так что прикрепить к электронному письму 4K-фильм не получится. Yahoo Mail также предлагает другие полезные функции, например, простой способ отписаться от рассылок.

С другой стороны, Yahoo Mail показывает вам рекламу во входящих сообщениях и не является лучшим выбором, если вы обеспокоены конфиденциальностью.

Плюсы: Огромное бесплатное хранилище.

Минусы: Множество рекламы, как и у других подобных сервисов, плюс вам придется использовать адреса электронной почты "@yahoo".

Yahoo Mail (фото: Lifehacker)

Zoho Mail

Если вы хотите использовать свое собственное доменное имя с бесплатной электронной почтой, обратите внимание на Zoho Mail. Его бесплатный план позволяет добавлять в учетную запись до пяти пользователей и предлагает 5 ГБ бесплатного хранилища на каждого пользователя.

Рекламы нет, но в мобильных приложениях отсутствуют функции синхронизации IMAP или POP3, а это значит, что получение push-уведомлений о новых письмах на мобильном устройстве может быть задержано.

Тем не менее, сервис будет отлично работать в вашем веб-браузере на настольном компьютере.

Плюсы: Возможность использования своего домена.

Минусы: Всего 5 ГБ хранилища и отсутствие синхронизации IMAP или POP3.

Zoho Mail (фото: Lifehacker)