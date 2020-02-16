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Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене

STYLERЖизнь    16.02.2020 - 21:06
Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене
Элтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn)

Британский певец Элтон Джон прервал своей турне из-за пневмонии, которая привела к потере голоса

Элтон Джон вынужденно прервал свое мировое турне, поскольку испытывает проблемы со здоровьем. У британского певца диагностировали атипичную пневмонию, и из-за болезни он потерял голос. Выступление звезды пришлось прервать.

Проблемы со здоровьем произошли на глазах у тысячей зрителей, которые пришли на его шоу. Певец извинился на своей странице в Twitter за то, что не смог продолжить свое выступление.

Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене

Скриншот с Twitter

По данным СМИ, он покидал сцену со слезами на глазах. Пользователи сети выразили свою глубокое сожаление по поводу недуга артиста, и пожелали ему скорейшего выздоровления. Стоит отметить, что некоторые даже предположили, что у певца коронавирус.

Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене

Элтон Джон покидает сцену (фото: twitter.com/eltonofficial)

  • Элтон, твое здоровье так важно для нас. Спасибо за то, что отдал все! Но будь здоров для своих мальчиков и Дэвида. Вы говорите, что шоу должно продолжаться, но сегодня вечером вы лучше отдыхайте. Вы, ваша семья всегда на первом месте. Ваши фанаты всегда будут здесь;
  • Мое сердце идет к тебе, Элтон. Желаю тебе скорейшего выздоровления и отдыха! Я так горжусь тобой, что всегда отдаешь нам все свои силы. Всегда тебе благодарен;
  • Пожалуйста, выздоравливайте скорее, спасибо за то, что вы были просто удивительны, мое сердце разбилось сегодня вечером, мы с вами, Элтон;
  • Хорошо отдохни Элтон и выздоравливай скорее. Береги себя;
  • У него нет коронавируса. И он не летает коммерческими рейсами.

Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сценеЭлтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сценеЭлтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене

Скриншоты с Twitter

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