Елтона Джона вразила тяжка хвороба під час виступу: втратив голос прямо на сцені

Британський співак Елтон Джон перервав своєї турне через пневмонію, яка призвела до втрати голосу
Елтон Джон вимушено перервав своє світове турне, оскільки відчуває проблеми зі здоров'ям. У британського співака діагностували атипову пневмонію, і через хворобу він втратив голос. Виступ зірки довелося перервати.
Проблеми зі здоров'ям відбулися на очах у тисяч глядачів, які прийшли на його шоу. Співак вибачився на своїй сторінці в Twitter за те, що не зміг продовжити свій виступ.
Скріншот з Twitter
За даними ЗМІ, він залишав сцену зі сльозами на очах. Користувачі мережі висловили своє глибоке співчуття з приводу недуги артиста, і побажали йому якнайшвидшого одужання. Варто зазначити, що деякі навіть припустили, що у співака коронавірус.
Елтон Джон покидає сцену (фото: twitter.com/eltonofficial)
Скріншоти з Twitter