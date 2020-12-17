На елке в Киеве установили звезду, вместо шляпы: сколько она стоит

В Киеве новогодняя елка на Софийской площади поменяла свой стиль. После скандала со шляпой, которой ее украсили, на новогоднее дерево установили традиционную звезду. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Эта звезда рождественская, восьмиугольная, как и просила общественность. Цеплять на елку ее начали около одиннадцати утра. Но подготовка к монтажу продолжалась несколько дней. Часть гирлянд здесь пришлось снять, чтобы можно было таки добраться до верхушки", - рассказали организаторы новогоднего городка.

Отметим, что новое украшение в форме звезды изготовили за три дня. Она сделана из алюминия и гирлянд трех цветов. Ее высота 4 метра, а весит она 60 килограммов. Обошлась она городу в 75 тысяч гривен, а шляпа, которую раскритиковали в 70 тысяч.

Напомним, что шляпа, которая изначально украсила главную елку страны, наделала много шума в соцсетях. Ее критиковали рядовые украинцы и представители различных конфессий. В задумке "создать волшебство" они не увидели ничего сказочного и интересного. После шумихи шляпу с дерева сняли и сейчас она лежит на одном из складов.

В Киеве на елке заменили шляпу звездой

Елка обошлась почти в три миллиона гривен. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты. Возле елки будет гигантский пень с фотозонами и сказочными персонажами. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков на вынос.

Как мы ранее писали, в деле с главной елкой страны произошел новый поворот.