Елизавету II похоронили: где почила королева и как ее проводили в последний путь

10:00 утра в Вестминстерское аббатство начали съезжаться мировые лидеры, члены королевской семьи из других стран и родные королевы.

В 12:35 военнослужащие 1-го батальона гренадерской гвардии Королевы подняли гроб с катафалка в Вестминстер-холле и перенесли процессией в Государственный лафет Королевского флота.

Артиллерийский лафет из 138 кавалеристов из состава военно-морских сил Великобритании отправился из двора Нового дворца в Вестминстерское аббатство и за ними пешком шли король Чарльз, принцы Эдуард, Эндрю, Уильям, Гарри и принцесса Анна.

В 13:00 началась служба, которую провел декан Вестминстера. Чтения провели Лиз Трасс и секретарь Содружества.

В 14:00 прозвучал Государственный гимн и плач в исполнении Королевского волынщика и это завершило государственную панихиду.

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Далее гроб с королевой Елизаветой пронесли процессией через Великие западные ворота к Государственному орудийному лафету. За гробом пешком пошли король Чарльз и королева-консорт Камилла, а также принц и принцесса Уэльские и другие члены королевской семьи.

В 15:00 в Веллингтон-Арке гроб подняли на государственный катафалк и отправились в Виндзор. После этого прозвучал национальный гимн и парад отдал королевский салют.

В 17:00 государственный катафалк подъехал к воротам Шоу-Фарм на Альберт-роуд в Виндзоре. А потом процессия отправилась к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

В 18:00 декан Виндзора начал проводить прощальную службу. Перед финальным гимном Императорская государственная корона, держава и скипетр были извлечены из гроба королевским ювелиром и переданы декану для помещения на алтарь.

Далее на гроб положили знамя лагеря роты Королевы гренадерской гвардии, для которой она была главнокомандующей.

Лорд-камергер в это время сломает свой жезл управления и по традиции положил его в гроб. Гроб с королевой поместили в Королевский склеп.

Похороны королевы Елизаветы (Скриншоты из видео)

Ее Величество королева Елизавета II была похоронена 19 сентября 2022 года рядом со своим супругом, герцогом Эдинбургским - в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке.

Там похоронены королева-мать, принцесса Маргарет и отец королевы - король Георг VI.