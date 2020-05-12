Елизавета II может больше никогда не появиться на людях: названа грустная причина

Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Елизавета II может полностью отказаться от светских выходов

Елизавета II может отказаться от публичного выполнения своих обязанностей и больше никогда не появится на публике. Самая долгоправящая королева Великобритании уже отменила все выходы в свет из-за пандемии коронавируса до самой осени. Но есть опасения, что 94-летняя королева может полностью стать затворницей.

Такое предположение сделал королевский биограф Эндрю Мортон, пишет The Sun.

Специалист говорит, что коронавирус так быстро не уйдет, может, пройдут месяцы, может - годы. А для королевы в ее возрасте очень рискованно встречаться с людьми, несмотря на то, что она всегда любила это делать.

Кроме того, под ударом может оказаться супруг королевы - принц Филипп, которому уже 99 лет и недавно его даже госпитализировали.

Из-за такого положения вещей поползли слухи, что королева может передать старшему сыну принцу Чарльзу бразды правления, назначив его регентом. Хотя Чарльз тоже в солидном возрасте (71 год), коронавирусом он уже переболел, и у него есть иммунитет.

На данный момент известно, что Елизавета и Филипп находятся на самоизоляции в Виндзорском замке, где королева планирует пробыть до осени, но сроки могут измениться.

Елизавета II выполняет свои обязанности дистанционно, записав уже дважды видеообращение к британцам. В апреле - из-за пандемии коронавируса, а в мае - поздравление с 75-летием победы с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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