Елизавета II смилостивилась над двухмесячной дочкой Меган Маркл и принца Гарри

Девочка заняла восьмое место, сместив второго сына Елизаветы II принца Эндрю, герцога Йоркского, на девятую позицию. Перед ней значится старший брат - двухлетний Арчи Харрисон.

"8. Miss Lilibet Mountbatten-Windsor", - вот такая строка появилась в списке через день после того, как СМИ подняли шум из-за отсутствия имени девочки.

Затягивание связали с рядом скандальных интервью, в которых Меган и Гарри нелицеприятно высказывались про членов британской королевской семьи. В частности, в беседе с Опрой Уинфри королевская невестка упомянула о расизме, с которым столкнулась накануне рождения первенца.

Всего в перечне престолонаследования 23 имени. Это дети, внуки и правнуки королевы. На первом месте - принц Чарльз, на втором - Уильям, а на третьем - восьмилетний принц Джордж.

Напомним, что дочка Меган Маркл и принца Гарри родилась в частной больнице Санта-Барбары, штат Калифорния (США).

Девочку назвали в честь прабабушки и погибшей бабушки - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор (Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor).

Но даже такой комплимент в сторону королевы не смог растопить ее ледяное сердце. Малышка появилась на свет 4 июня, но в перечне наследников появилась лишь спустя почти два месяца, да и то под натиском общественности.