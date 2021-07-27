Вместо "элитного виски" был чай: администратор магазина рассказала, как подростки снимали ролик для TikTok (видео)

Недавно в сети опубликовали ролик, на котором видно, как блогер из ТікТок в одном из магазинов Киева разбил бутылку элитного виски.
Об этом пишет ТСН.
Администратор магазина Карина рассказала, что на самом деле ребята ничего из магазина не разбивали.
Также она отметила, что подростки в супермаркет пришли уже со своей бутылкой, в которой был чай. В частности они попросили снять видео для соцсети TikTok. Им разрешили.
"Это были дети, сказали, что развивают TikTok-канал. Мы ничего плохого в этом не увидели. Никаких претензий к ребятам не имеем", - добавила Карина.
Через некоторое время в сети опубликовали видео, на котором блогер со слезами на глазах просит "прощения". Он говорит, что у него нет денег, чтобы оплатить бутылку.
"Я прошу прощения за то, что мы разбили бутылку. Я это все снимал на видео – мне очень, очень стыдно. У меня, к сожалению, нет денег, чтобы оплатить эту бутылку. Извините меня, пожалуйста – я больше не буду", – заявил парень.
Ранее мы сообщали, что киевский блогер сжег свой украинский паспорт и попрощался с Украиной. А через некоторое время парень заявил, что передумал и начал извиняться.
Также Скандальная Киевская блогерша вместе с другом разгромила очередную съемную квартиру. На место приехала охрана и полиция.