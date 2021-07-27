Замість "елітного віскі" був чай: адміністратор магазину розповіла, як підлітки знімали ролик для TikTok (відео)

Що насправді відбулося

Адміністратор магазину Каріна розповіла, що насправді хлопці нічого з магазину не розбивали.

Також вона зазначила, що підлітки до супермаркету прийшли вже зі своєю пляшкою, у якій був чай. Зокрема вони попросили зняти відео для соцмережі TikTok. Їм дозволили.

"Це були діти, сказали, що розвивають TikTok-канал. Ми нічого поганого в цьому не побачили. Ніяких претензій до хлопців не маємо", - додала Каріна.

Через деякий час у мережі опублікували відео, на якому блогер зі сльозами на очах просить "вибачення". Він каже, що у нього немає грошей аби оплатити розбити пляшку.

"Я прошу вибачення за те, що ми розбили пляшку. Я це все знімав на відео – мені дуже, дуже соромно. У мене, на жаль, немає грошей, щоб оплатити цю пляшку. Вибачте мені, будь ласка – я більше не буду", – заявив хлопець.