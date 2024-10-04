Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю (фото)

Hайтитулованіша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна прикрасила обкладинку популярного глянцю L'Officiel.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт журналу.
Так, у свіжому випуску видання вийшло інтерв’ю зі спортсменкою, яка, як йдеться у дописі, "транслює голос України на світовій спортивній арені й бачить свою місію в реалізації дитячих мрій".
Еліна розповіла про повернення у великий спорт після народження доньки, діяльність власного фонду в часи війни та свою мету номер один.
На обкладинці амбасадорка UNITED24, ініціативи Bringkidsback та засновниця фонду Svitolina Foundation для допомоги юним спортсменам позує в тотал луці від бельгійського бренду Dries van Noten, заснованого дизайнером Дрісом Ван Нотеном.
Образ першої українки, яка принесла своїй країні тенісну медаль на Олімпійських іграх, доповнюють вишукані перстень і сережки іспанського бренду Carrera y Carrera.
Еліна Світоліна на обкладинці L'Officiel (фото: instagram.com/lofficielukraine)
У коментарях до фото користувачі, серед яких і зіркові українців, захоплюються красою Еліни.
“Красуня", - написала Джамала.
А актор та телеведучий Андрій Бєдняков пожартував, що “так красиво милиці ще ніхто не маскував".
Зазначимо, що не так давно 30-річна тенісистка перенесла операцію на нозі.
Еліна Світоліна перенесла операцію (фото: instagram.com/elisvitolina)
Але це не завадило їй пройтися Києвом і поділитися думками про безбар'єрність в українській столиці.
Еліна Світоліна на милицях у Києві (фото: instagram.com/elisvitolina)
“Нещодавно я відвідувала наших військових, які проходять реабілітацію після важких поранень та ампутації кінцівок й готуються повертатися додому. І серед нас багато цивільних, які також потребують інклюзивних умов", - написала Еліна.
Ці думки та власний досвід й змусили її написати про безбарʼєрність.
“Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їх послугами чи принаймні зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів. Памʼятаємо, зміни починаються із кожного з нас", - додала Світоліна.
Додамо, що у жовтні минулого року тенісистка знялася у красивій фотосесії для Vogue.
Еліна Світоліна у фотосесії для Vogue (фото: instagram.com/elisvitolina)