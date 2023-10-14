Еліксир молодості: ось навіщо потрібно приготувати "вітамінну бомбу" із гвоздикою

У чому користь гвоздики

Прянощі дарма недооцінюють. Багато хто думає, що гвоздика здатна лише надати смаку глінтвейну чи випічці. Однак вона надзвичайно корисна. У гвоздиці містяться:

вітаміни А, С, D, Е, К

вітаміни групи В

кислоти Омега-3

магній та цинк.

Крім цього, гвоздика має антибактеріальні, протизапальні та загоювальні властивості. Завдяки цьому пряність є природним антиоксидантом. Тому її можна використовувати як натуральний тонік для шкіри.

Як приготувати "вітамінну бомбу" з гвоздики

Щоб на собі відчути, у чому користь гвоздики, вам не доведеться витрачати багато часу та грошей. Просто приготуйте еліксир молодості, для якого вам знадобляться:

1 чайна ложка сушеної гвоздики

склянка окропу

Просто залийте окропом гвоздику, після чого дайте тоніку охолонути і трохи настоятися. Потім процідіть розчин, рідину перелийте у чисту пляшечку з пульверизатором, а суцвіття можете викинути.

Отриманий тонік потрібно зберігати у прохолодному місці. Ним ви можете зволожувати свою шкіру вранці та ввечері. Однак не забувайте перевірити реакцію свого організму на гвоздику. Для цього проведіть тест на алергію – змочить невелику ділянку шкіри тоніком.

Як гвоздика впливає на шкіру

Ви здивуєтеся, коли побачите перший результат. Тонік із гвоздикою надасть вашій шкірі пружність. Він бореться зі зморшками, підсушує висипання та повертає еластичність. Гвоздика, ніби дорога колагенова маска, омолодить вас на 10 років.