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Елена Зеленская пришла к памятнику Тараса Шевченко в туфлях Prada и плаще за 55 тысяч грн

STYLERЖизнь    09.03.2020 - 18:22
Елена Зеленская пришла к памятнику Тараса Шевченко в туфлях Prada и плаще за 55 тысяч грн
Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой (фото: president.gov.ua)

Елена Зеленская в дорогой одежде почтила вместе с президентом память Тараса Шевченко

Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой почтил память великого украинского поэта Тараса Шевченко по случаю 206-й годовщины со дня его рождения (9 марта 1814 год).

Супруги Зеленские возложили цветы к памятнику Тараса Шевченко в Киеве. При этом Елена Зеленская для такого события выбрала весенний образ. На ней была надета белая рубашка, темные брюки, бежевый плащ Prada и туфли того же бренда.

Елена Зеленская пришла к памятнику Тараса Шевченко в туфлях Prada и плаще за 55 тысяч грн

Владимир Зеленский вместе со своей женой Еленой (фото: president.gov.ua)

Модель туфель с квадратными носками из новой коллекции Prada сделана из лакированной кожи и представляется в нескольких цветах. У Елены Зеленской - комбинация из бежевого и черного. Высота каблука составляет 8,5 сантиметров. Такие туфли можно купить за 610 фунтов стерлингов (19 484 гривен).

Елена Зеленская пришла к памятнику Тараса Шевченко в туфлях Prada и плаще за 55 тысяч грн

Скриншот с net-a-porter.com

Плащ также из новой коллекции итальянского бренда Prada. Его стоимость составляет 2 250 долларов (55 667 гривен).

Елена Зеленская пришла к памятнику Тараса Шевченко в туфлях Prada и плаще за 55 тысяч грн

Скриншот с prada.com

Напомним, что охрана Зеленского не давала родным Небесной Сотни почтить их память. Сотрудники УГО не пускали родных возложить цветы к Мемориалу Небесной Сотни.

Ранее сообщалось о том, что Елена Зеленская сделала откровенное признание мужу в его день рождения. Она отметила, что всегда чувствует, что рядом с ней настоящий мужчина, и ей безопасно, уютно, хоть никогда и не спокойно, но всегда интересно.

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