Олена Зеленська прийшла до пам'ятника Тараса Шевченка в туфлях Prada і плащі за 55 тисяч грн

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська в дорогому одязі вшанувала разом з президентом пам'ять Тараса Шевченка

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою вшанував пам'ять великого українського поета Тараса Шевченка з нагоди 206-ї річниці з дня його народження (9 березня 1814 рік).

Подружжя Зеленских поклали квіти до пам'ятника Тараса Шевченка у Києві. При цьому Олена Зеленська для такої події вибрала весняний образ. На ній була одягнута біла сорочка, темні брюки, бежевий плащ Prada і туфлі того ж бренду.

Володимир Зеленський разом зі своєю дружиною Оленою (фото: president.gov.ua)

Модель туфель з квадратними носаками з нової колекції Prada зроблена з лакованої шкіри і представляється в декількох кольорах. У Олени Зеленської - комбінація з бежевого та чорного. Висота каблука становить 8,5 сантиметрів. Такі туфлі можна купити за 610 фунтів стерлінгів (19 484 гривень).

Скріншот з net-a-porter.com

Плащ також з нової колекції італійського бренду Prada. Його вартість становить 2 250 доларів (55 667 гривень).

Скріншот з prada.com

Нагадаємо, що охорона Зеленського не давала рідним Небесної Сотні вшанувати їх пам'ять. Співробітники УДО не пускали рідних покласти квіти до Меморіалу Небесної Сотні.

Раніше повідомлялося про те, що Олена Зеленська зробила відверте зізнання чоловікові в його день народження. Вона зазначила, що завжди відчуває, що поряд з нею справжній чоловік, і їй безпечно, затишно, хоч ніколи і не спокійно, але завжди цікаво.