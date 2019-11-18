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Елена Зеленская озвучила свою главную миссию: брокколи - это лучше, чем колбаса

STYLERЖизнь    18.11.2019 - 14:42
Елена Зеленская озвучила свою главную миссию: брокколи - это лучше, чем колбаса
Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Елена Зеленская рассказала, что нужно менять в Украине, чтобы жизнь стала лучше

Елена Зеленская в статусе первой считает своими первоочередными задачами развитие культурной дипломатии, здоровье детей и делать все возможное, чтобы все украинцы имели равные возможности. На то, чтобы прийти к пониманию того, что именно эти сферы нуждаются в поддержке сегодня в нашей стране, у жены Владимира Зеленского и ее команды ушло полгода.

"Я выросла в Кривом Роге, живу в этой стране всю жизнь и хорошо понимаю, как много у нас проблем. Но если буду хвататься за все, не получится ничего, поэтому наша команда решила сосредоточиться на конкретных задачах: здоровье детей, равные возможности для всех украинцев и культурная дипломатия", - рассказала Зеленская в интервью Vogue UA.

Первая леди также считает, что нужно реформировать систему питания в украинских школах, ведь "чем раньше приучаешь детей к культуре питания, тем проще потом объяснить, что брокколи - это лучше, чем колбаса".

"Если детям не нравится школьный обед, они идут в соседний киоск и покупают то, что им нравится, не задумываясь о пользе или вреде. Поэтому неудивительно, что самые распространенные проблемы со здоровьем детей - заболевания желудочно-кишечного тракта", - отметила Елена.

Елена Зеленская с мужем и детьми для Vogue

Во время поездок заграницу Зеленская также не упускает шанс перебрать опыт более развитых в той или иной сфере государств. Так, например, недавно жена президента Украины побывала в японском и канадском медицинских центрах, которые занимаются вопросами инклюзии и детского здоровья, узнала, как организованы питание и спортивные занятия детей в европейских школах. Там Зеленская "почерпнула для себя много идей" и убедилась, что "добиться позитивных изменений - реально, нужно только искренне этого хотеть и много работать".

Кроме того, первая леди считает очень важными миссиями борьбу с домашним насилием, поддержку паралимпийцев, разработку инклюзивной инфраструктуры в городах Украины и решение других социально важных вопросов сегодняшнего времени в нашей стране.

Елена Зеленская озвучила свою главную миссию: брокколи - это лучше, чем колбаса

Семья Зеленских (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

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