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Елена Зеленская ответила на антиукраинские выпады основателя Pink Floyd

Коллаж РБК-Украина: Елена Зеленская ответила Роджеру Уотерсу
Автор: Владимир Костырин

Елена Зеленская отреагировала на открытое письмо основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса с кремлевскими нарративами и призывом к украинцам перестать защищать свою страну от российских оккупантов. Супруга президента напомнила 78-летнему музыканту, кто ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Первая леди 6 сентября опубликовала пост-ответ в своем Twitter.

Как подчеркивает Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

"Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны, война закончится", - говорится в публикации.

Супруга главы Украинского государства в ответ на странные высказывания Уотерса, который напрямую повторяет тезы российской антиукраинской пропаганды, призвала музыканта просить об окончании войны у президента страны-агрессора.

"Роджер Уотерс, вам следует просить мира у президента другой страны", - обратилась Зеленская к артисту.

Елена Зеленская в аэропорту "Антонов" в Гостомеле, разрушенном российскими оккупантами (фото: vogue.com)

Обратим внимание, что удивляться сегодняшним заявлениям бывшего участника Pink Floyd едва ли стоит. Дело в том, что Уотерс откровенно поддерживал захват Россией украинских территорий и оккупацию Крыма, вещал о том, что Украина якобы "спровоцировала" Кремль начать в 2014 году военную агрессию против нашей страны, а Революция Достоинства будто бы была "спланирована" Штатами.

Роджер Уотерс стал фанатом "русского мира" (фото: facebook.com/rogerwaters)

Добавим также, что культовая британская рок-группа Pink Floyd в апреле объединились без Вотерса и записали песню об Украине с Андреем Хлывнюком из "Бумбокс", запустив благотворительную акцию в поддержку украинцев.

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Елена ЗеленскаяPink FloydВойна России против Украины