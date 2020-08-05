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Будто машина сбила: лидер "Квартала 95" заболел COVID-19

Среда 05 августа 2020 14:28
Будто машина сбила: лидер "Квартала 95" заболел COVID-19
Александр Пикалов (фото: kvartal95)
Автор: Светлана Мащенко

Друг Владимира Зеленского Александр Пикалов рассказал, как перенес коронавирус

Александр Пикалов, художественный руководитель и автор "Квартала 95" рассказал, что перенес коронавирус и поделился "впечатлениями" от встречи с COVID-19.

Об этом юморист рассказал в эфире YouTube-канала Зе Интервьюер ведущему Анатолию Анатоличу. Пикалов говорит, не сомневался, что его постигнет эта участь - перенести коронавирус.

"Все, что происходит в нашей жизни, я должен испытать", - говорит шоумен.

Свое состояние в разгар болезни сам Пикалов описал "будто сбила машина". С коронавирусом он оказался в больнице.

"Состояние, ты чувствуешь себя полным дураком. Все болит, ломит тело... Классическая форма, 37,5, восемь дней", - рассказал Пикалов и поблагодарил врачам Александровской больницы. - Жив здоров, пью, курю. Все работает".

Александр Пикалов рассказал, как перенес коронавирус (видео: YouTube/ЗеИнтервьюер)

Напомним, что в начале июня Елена Зеленская заболела коронавирусом и попала в больницу. Первая леди рассказала про свое заражение COVID-19

Тем временем, в Украине за последние сутки новый антирекорд по коронавирусу. За последние сутки на 5 августа заболело 1271 человек. На сегодня, в Украине 75 490 случаев COVID-19, более 40 000 выздоровевших и 1788 смертей.

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Новости Украины Квартал 95Александр ПикаловКоронавирус
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