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Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: игнорировала правила карантина

Суббота 22 августа 2020 18:33
Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: игнорировала правила карантина
Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)
Автор: Styler

Ольга Фреймут на днях без маски водила детей в школу, и вызвала волну критики в сети

Ольга Фреймут заболела коронавирусом, и теперь после положительных результатов теста на COVID-19 известной телеведущей пришлось срочно изменить рабочие планы.

38-летняя знаменитость вчера должна была выступить ведущей ежегодной церемонии награждения "ТОП-50 успешных женщин Львовщины", но после информации о заражении кандидатуру пришлось изменить. Об этом передает Jetsetter.

Также Фреймут была вынуждена отказаться от ряда других запланированных на ближайшее время проектов.

Отметим, что недавно телеведущая заявила о намерении принять участие в новом сезоне шоу Танцы со звездами, и уже назвала своего партнера. В настоящее время не известно, намерена ли Фреймут пересмотреть и эти планы из-за болезни.

Звезда пока хранит молчание в сети, однако ее подписчики в Instagram в комментариях к последнему посту - о том, как Ольга отвела детей в школу - обрушились на нее с критикой и сильно возмущались, что сын и дочка были в масках, а сама мама - нет.

  • Почему дети в масках, а вы без?
  • А почему вы маску не надеваете? Если такие правила? Рядом взрослые люди в масках, а вы нет. Или правила не для всех?
  • Оля, а где твоя маска?
  • Главное, что дети в масках...

Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: игнорировала правила карантина

Фото: скрин комментариев instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: игнорировала правила карантина

Ольга Фреймут отвела младших детей в школу (фото: instagram.com/freimutolia)

Недавно Фреймут ездила на семейный отдых с мужем и детьми в Турцию.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, как его семья болела коронавирусом.

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