Олена Кравець підчепила коронавірус: Кошовий розкрив перші деталі

Олена Кравець підчепила COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Зірка "Кварталу 95" заразилася COVID-19 і не знімається в нових шоу

Зірка студії "Квартал 95" і близька подруга Володимира Зеленського Олена Кравець заразилася коронавірусом. Це завадило актрисі взяти участь у зйомках нових випусків популярного шоу "Вечірній Квартал".

"За кілька днів до зйомок аналіз нашої Олени, на жаль, показав позитивний результат на COVID-19, так що у найближчих ефірах її не буде. Сумно, але такі наші реалії - ніхто не застрахований від цього вірусу", - поділився актор студії Євген Кошовий.

На щастя, у всіх інших акторів і членів знімальної групи результати тестів - негативні, зазначив головний "кварталівець".

Відомо, що в нових випусках гумористичного проєкту Олену замінять відразу чотири актриси "Жіночого Кварталу": Ірина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасія Оруджова і Валерія Товстоліс.

"Безумовно, це дуже хвилююче і відповідально - замінювати саму Олену, та ще й у "Вечірньому Кварталі". Це в "Жіночому Кварталі" ми - на своїй території, а тут - відчуття, що ми з дівчатками - хоч і бажані гості, але на чужому весіллі", - говорить Сопонару.

Олену Кравець, яка захворілу коронавірусом, у "Вечірньому Кварталі" замінили інші актриси (фото: прес-служба "Кварталу 95")

Нагадаємо, що нещодавно інший лідер "Кварталу 95" Олександр Пікалов також переніс коронавірус. Свій стан у розпал хвороби сам актор описав такими словами: "Ніби збила машина".

Раніше ми писали, що перед стартом шоу "Танці з зірками" коронавірусом заразилася Ольга Фреймут.