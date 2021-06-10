Электронные трудовые книжки: в Пенсионном фонде рассказали о важном новшестве

В Украине заработал закон об электронных трудовых книжках, предполагающий введение учета стажа в электронной, а не в бумажной форме. При этом нововведение не подразумевает, что бумажная книжка будет полностью приостановлена.
Об этом рассказал глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус в эфире канала "Украина 24".
Он также объяснил, как на практике будет происходить переход на Е-трудовые.
Руководитель ПФУ отметил, что в ведомстве формируется реестр еще с 2000 года, и он наполняется информацией о трудовом стаже с 2004 года. Сейчас эта система - действующая.
"Когда говорится о наполнении информации из бумажных трудовых книжек, это означает, что будет внесена дополнительная информация, которая до 2004 года, и проверенная информация, которая есть после 2004 года", - рассказал Капинус.
По закону, для того, чтобы произошло такое наполнение, в течение 5 лет работодатель или застрахованное лицо должны подать соответствующую скан-копию своей трудовой книжки в ПФУ. Сделать это можно через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда или через мобильное приложение.
"После этого работниками ПФУ соответствующие сканы будут расшифрованы и введены в систему. Как работодатель, так и работник смогут пользоваться этой системой, которая необходима по трудоустройству, стажу, зарплате и т.д. - и в дальнейшем ее вести уже не в бумажном, а электронном виде", - сказал он.
Отмечается, что гражданин по желанию может требовать, чтобы бумажная трудовая книжка велась. При этом основной набор информации будет содержаться в электронном реестре.
"Мы уже получили более 650 тысяч скан-копий трудовых книжек", - добавил Капинус.
Как рассказал представитель ПФУ, на сегодня есть общая стандартная процедура воспроизведения информации из трудовых книжек.
"Человек может подать другие документы: справку с работы, другие подтверждающие документы. Они также будут оцифрованы. Если предприятия нет, то в таком случае оно должно было подать документы в архивы, и из архивов поднимается соответствующая информация, если в этом будет необходимость", - объяснил он.
Однако если эта информация до 2000 года, то в ПФУ пользуются исключительно реестром, и человеку тогда не нужно искать какую-то дополнительную информацию - она вся будет присутствовать в электронном виде.
Напомним, что недавно в Госстате рассказали, сколько украинцев работает без трудовой книжки.