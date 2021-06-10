Электронные трудовые книжки: в Пенсионном фонде рассказали о важном новшестве

Он также объяснил, как на практике будет происходить переход на Е-трудовые.

Как будут переводить данные в электронные трудовые

Руководитель ПФУ отметил, что в ведомстве формируется реестр еще с 2000 года, и он наполняется информацией о трудовом стаже с 2004 года. Сейчас эта система - действующая.

"Когда говорится о наполнении информации из бумажных трудовых книжек, это означает, что будет внесена дополнительная информация, которая до 2004 года, и проверенная информация, которая есть после 2004 года", - рассказал Капинус.

По закону, для того, чтобы произошло такое наполнение, в течение 5 лет работодатель или застрахованное лицо должны подать соответствующую скан-копию своей трудовой книжки в ПФУ. Сделать это можно через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда или через мобильное приложение.

"После этого работниками ПФУ соответствующие сканы будут расшифрованы и введены в систему. Как работодатель, так и работник смогут пользоваться этой системой, которая необходима по трудоустройству, стажу, зарплате и т.д. - и в дальнейшем ее вести уже не в бумажном, а электронном виде", - сказал он.

Будут ли действовать бумажные книжки

Отмечается, что гражданин по желанию может требовать, чтобы бумажная трудовая книжка велась. При этом основной набор информации будет содержаться в электронном реестре.

"Мы уже получили более 650 тысяч скан-копий трудовых книжек", - добавил Капинус.

Что делать, если потеряли трудовую книжку

Как рассказал представитель ПФУ, на сегодня есть общая стандартная процедура воспроизведения информации из трудовых книжек.

"Человек может подать другие документы: справку с работы, другие подтверждающие документы. Они также будут оцифрованы. Если предприятия нет, то в таком случае оно должно было подать документы в архивы, и из архивов поднимается соответствующая информация, если в этом будет необходимость", - объяснил он.

Однако если эта информация до 2000 года, то в ПФУ пользуются исключительно реестром, и человеку тогда не нужно искать какую-то дополнительную информацию - она вся будет присутствовать в электронном виде.