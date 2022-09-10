Электронная или бумажная медицинская карта: есть ли у пациента право на выбор

Врачи, имеющие доступ к Электронной системе здоровья, вносят в нее все данные об обращении и заболевании пациента. Итак, ведут в ней электронные медицинские карты. Однако, некоторые пациенты все еще хотят, чтобы их данные вносили в бумажный вариант.
Об этом сообщает НСЗУ.
Отметим, что переход к электронной медицинской карте начался в 2019 году.
Электронная медицинская карта - это набор медицинских записей, который включает историю обращений и заболеваний пациента, результаты исследований, рекомендации врача и диагнозы.
Доступ к электронной медицинской карте пациента имеет его семейный или личный врач.
Специалисты говорят, что на сегодня пациентам доступна и бумажная медицинская карта.
В частности, врач вносит данные в электронную карту, но иногда пациенту нужно получить медицинские документы в распечатанном виде, чтобы вести свою собственную бумажную карточку. В таком случае он может попросить врача распечатать их.
Следовательно, пациент имеет возможность хранить дома все данные о состоянии своего здоровья и выводы врачей и результаты анализов в бумажном виде.
Добавим, что если другому специалисту или семейному врачу понадобится история обращения пациента, например, к психиатру, то для установления диагноза, он сможет получить такой доступ только по согласию пациента. Пациенту на телефон придет смс с кодом, который нужно назвать врачу.
Бывают случаи, когда запись о вакцинации внесли в неактуальную или задублированную электронную карточку.
Такое может случиться из-за того, что медицинские работники вместо того, чтобы обновлять информацию о пациенте в действующей карточке в электронной системе здравоохранения, регистрируют человека как нового пациента и затем создают дубликаты карточек.
В таком случае, пациенту нужно убедиться, что это действительно так. Это можно узнать у своего семейного врача, или у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Также необходимо подать официальное обращение в НСЗУ об объединении регистрационных данных.
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