Электронная или бумажная медицинская карта: есть ли у пациента право на выбор

Отметим, что переход к электронной медицинской карте начался в 2019 году.

Электронная медицинская карта - это набор медицинских записей, который включает историю обращений и заболеваний пациента, результаты исследований, рекомендации врача и диагнозы.

Доступ к электронной медицинской карте пациента имеет его семейный или личный врач.

Может ли пациент получить бумажную карточку

Специалисты говорят, что на сегодня пациентам доступна и бумажная медицинская карта.

В частности, врач вносит данные в электронную карту, но иногда пациенту нужно получить медицинские документы в распечатанном виде, чтобы вести свою собственную бумажную карточку. В таком случае он может попросить врача распечатать их.

Следовательно, пациент имеет возможность хранить дома все данные о состоянии своего здоровья и выводы врачей и результаты анализов в бумажном виде.

Добавим, что если другому специалисту или семейному врачу понадобится история обращения пациента, например, к психиатру, то для установления диагноза, он сможет получить такой доступ только по согласию пациента. Пациенту на телефон придет смс с кодом, который нужно назвать врачу.

Что делать, когда в электронной системе есть несколько карточек пациента

Бывают случаи, когда запись о вакцинации внесли в неактуальную или задублированную электронную карточку.

Такое может случиться из-за того, что медицинские работники вместо того, чтобы обновлять информацию о пациенте в действующей карточке в электронной системе здравоохранения, регистрируют человека как нового пациента и затем создают дубликаты карточек.

В таком случае, пациенту нужно убедиться, что это действительно так. Это можно узнать у своего семейного врача, или у оператора контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77. Также необходимо подать официальное обращение в НСЗУ об объединении регистрационных данных.