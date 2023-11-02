UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В електричці Києва з'явилося цікаве нововведення: про що йдеться

Фото: В електричці Києва запровадили нове озвучення станцій (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київській електричці з'явилося нововведення. Там запровадили нове озвучення станцій голосами відомих особистостей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

Що відомо про нове озвучення

Зазначається, що нововведення запустили до Дня залізничника в Україні (4 листопада).

Тепер усі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці і не лише - письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть сам Борис Джонсон. Серед них співачка Джамала, письменник Сергій Жадан, футболіст Андрій Шевченко.

"Бонусом - у новому озвученні голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додано надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть", - сказано в повідомленні.

 

Нагадаємо, що маршрут київської електрички проходить через центральний залізничний вокзал та залізничну станцію Дарниця та має пересадку на всі лінії київського метро та швидкісного трамвая.

Також читайте, що нові польські вагони вже ходять у київському метро.

Також дивіться фото того, як виглядають нові вагони УЗ вітчизняного виробництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця