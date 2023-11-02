В електричці Києва з'явилося цікаве нововведення: про що йдеться

У київській електричці з'явилося нововведення. Там запровадили нове озвучення станцій голосами відомих особистостей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.
Зазначається, що нововведення запустили до Дня залізничника в Україні (4 листопада).
Тепер усі 20 станцій Київського кільця оголошують відомі українці і не лише - письменники, спортсмени, музиканти, телеведучі та навіть сам Борис Джонсон. Серед них співачка Джамала, письменник Сергій Жадан, футболіст Андрій Шевченко.
"Бонусом - у новому озвученні голосами людей, яких знають далеко за межами країни, додано надихаючі фрази та цікаві факти про деякі станції та локації, до яких вони ведуть", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що маршрут київської електрички проходить через центральний залізничний вокзал та залізничну станцію Дарниця та має пересадку на всі лінії київського метро та швидкісного трамвая.
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